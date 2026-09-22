Добри новини за петрола: Ключова тръба в Саудитска Арабия почна да работи

Саудитска Арабия възобнови дейността на своя тръбопровод "Изток-Запад" и може да възобнови износа на петрол от пристанището Янбу в Червено море по-късно още днес, 22 септември. Това съобщава Reuters на база данни от три източника, информирани по въпроса. Новинарската агенция има данни и за признаци за увеличаване на потоците от петрол от Близкия изток.
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Това помогна за увеличение на продаваните обеми на петрол на световните пазари, като европейският сорт Brent вече поевтиня с повече от 2 долара за барел, до 97 долара, най-ниската му цена от 8 септември. Сега обаче платформата с данни на живо на CNBC показва цена от 99,77 долара за барел, а американският лек суров петрол е на кота 95,48 долара за барел.
Важно е обаче да се уточни, че "Изток-Запад" не работи на пълен капацитет - пред Fox News дори американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че в системата на тръбопровода е имало петрол след ударите с дронове на хутите, които повредиха съоръжението на 6-8 места според сателитни снимки, имало е и резерви, но пазарите са реагирали панически. При рестартирането сега потокът от петрол е около 4 млн. барела дневно, а нормално е 7 млн. барела дневно:
Marco Rubio:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Houthis attacked a Saudi pipeline, and the Saudis had to shut down that pipeline.
There’s still oil in the system, but the markets are reacting to the expectation that there will not be as much Saudi oil in the future.pic.twitter.com/VobptqU8mC
"Тръбопроводът трябва да заработи, имаме споразумение за отбрана със Саудитска Арабия. Работим да видим дали това може да бъде поправено", каза по-рано Рубио, който увери, че в последните седмици и дни в световен мащаб обемът на търговията с петрол бил на 60-70% от това преди Тръмп да подпали войната с Иран. Самият Тръмп говори пред ООН как ВМС на САЩ ескортирали по 22, 25, 30, 32 и 37 кораба през Ормузкия проток "всеки ден, всяка нощ", с 1 млрд. барела петрол, но забрави да каже, че преди да подпали войната с Иран, дневно през пролива минаваха трицифрен брой кораби - Още: Турция влиза в голямата игра за петрола от Персийския залив, идва нов недостиг (ВИДЕО)
Marco Rubio on Yemen:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
We have a defense agreement with Saudi Arabia. We intend to live up to our commitments on it.
We’re working to see if this can be fixed, but ultimately, if it comes down to it, the U.S. will always stand with Saudi Arabia and support them. pic.twitter.com/vla1vvuDvp
Trump on Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
The United States Navy has recently escorted more than one billion barrels of oil out of the Strait of Hormuz, and more oil is flowing than at any point since the start of the war.
We’re taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every… pic.twitter.com/lwK6Z5eLSY