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Добри новини за петрола: Ключова тръба в Саудитска Арабия почна да работи

22 септември 2026, 18:38 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Добри новини за петрола: Ключова тръба в Саудитска Арабия почна да работи

Саудитска Арабия възобнови дейността на своя тръбопровод "Изток-Запад" и може да възобнови износа на петрол от пристанището Янбу в Червено море по-късно още днес, 22 септември. Това съобщава Reuters на база данни от три източника, информирани по въпроса. Новинарската агенция има данни и за признаци за увеличаване на потоците от петрол от Близкия изток.

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Това помогна за увеличение на продаваните обеми на петрол на световните пазари, като европейският сорт Brent вече поевтиня с повече от 2 долара за барел, до 97 долара, най-ниската му цена от 8 септември. Сега обаче платформата с данни на живо на CNBC показва цена от 99,77 долара за барел, а американският лек суров петрол е на кота 95,48 долара за барел.

Важно е обаче да се уточни, че "Изток-Запад" не работи на пълен капацитет - пред Fox News дори американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че в системата на тръбопровода е имало петрол след ударите с дронове на хутите, които повредиха съоръжението на 6-8 места според сателитни снимки, имало е и резерви, но пазарите са реагирали панически. При рестартирането сега потокът от петрол е около 4 млн. барела дневно, а нормално е 7 млн. барела дневно:

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"Тръбопроводът трябва да заработи, имаме споразумение за отбрана със Саудитска Арабия. Работим да видим дали това може да бъде поправено", каза по-рано Рубио, който увери, че в последните седмици и дни в световен мащаб обемът на търговията с петрол бил на 60-70% от това преди Тръмп да подпали войната с Иран. Самият Тръмп говори пред ООН как ВМС на САЩ ескортирали по 22, 25, 30, 32 и 37 кораба през Ормузкия проток "всеки ден, всяка нощ", с 1 млрд. барела петрол, но забрави да каже, че преди да подпали войната с Иран, дневно през пролива минаваха трицифрен брой кораби - Още: Турция влиза в голямата игра за петрола от Персийския залив, идва нов недостиг (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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