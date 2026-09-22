Гриша Ганчев издигна кандидат, който да свали Станка Златева от президентския пост в борбата

Остава по-малко от месец до големия ден за българската борба. Наскоро Софийският апелативен съд назначи извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба в отговор на подписката, подадена от недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Конгресът ще се проведе на 17 октомври 2026 година от 10:30 часа в зала "Аула Максима" на Националната спортна академия, където ще се гласува освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник както и приемането на нов устав.

Появи се кандидат за президентския пост в БФ Борба

Няколко седмици преди събранието издигнаха кандидатура на опонент на Златева. Един от основните критици на управлението ѝ, който беше в битка за поста с нея, преди да се оттегли - Гриша Ганчев, отново се намесва в управлението. Инициативен комитет, подкрепен от Ганчев и бившия президент на централата Валентин Йорданов, издигна Тодор Ангелов за кандидат.

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Ангелов е познат у нас с успехите си на голямата сцена. Той е сребърен медалист от Световното първенство във Варна през 1991 г. и бронзов от Европейското в Познан през 1990 г. в категория до 82 килограма класически стил. Бившият национал е трикратен победител в престижния международен турнир "Никола Петров" и многократен държавен шампион. По време на кариерата си се е състезава за Левски Спартак и спонсорирания от Ганчев клуб - ЦСКА. След като слага край на активната си кариера, Ангелов остава близо до спорта като дългогодишен член е на Управителния съвет на централата.

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