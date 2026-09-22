След скандала с полетите на Пеевски: Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов се завърна у нас

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов вече е в България. Самият той е уведомил МВнР, че вече е на територията на страната ни, научи bTV от външното министерство. Още в петък министърът на външните работи Велислава Петрова разпореди неговото връщане във възможно най-кратък срок заради възникналия скандал около данните, че фирма на баща му е финансирала частните полети на Делян Пеевски. Очаква се в сряда, 23 септември, посланик Йорданов да се яви в МВнР за среща със зам.-министъра на външните работи, тъй като Велислава Петрова е в Ню Йорк на срещата на ООН.

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Припомняме ви, че в петък Иван Йорданов отрече в ефира на bTV твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети. „Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети", каза Йорданов.

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„Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било“, заяви още посланикът ни в ОАЕ.

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