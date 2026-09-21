Църковен празник на 22 септември: Какво задължително се слага на трапезата утре

22 септември, е празникът на Свети свещеномъченик Фока и Свети пророк Йона в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните - какво трябва и какво не трябва да се прави на този църковен празник.

Църковен празник на 22 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети Фока е роден на неизвестно място, вероятно в Мала Азия, по време на гонения срещу християнството. Отгледан в благочестиво семейство, от детството си е възпитан в християнската вяра. Той става свещеник и служи в град, традиционно свързван с Понтийския регион. Известно е, че Фока е бил не само пастор, но и филантроп, помагащ на бедните, болните, затворниците и пътешествениците.

По време на гоненията на християните (вероятно при император Диоклециан или Лициний), Фока не се отрича от вярата си. Според легендата, свети Фока е хвърлен в морето или обезглавен (има различни версии). Мъченическата му смърт се превръща в пример за непоколебимост във вярата.

Светият пророк Йона е един от малките пророци на Стария завет, известен предимно с книгата си в Библията, която разказва за неговото пророческо служение, опита му да избяга от Божията заповед и чудото, което Господ извърши чрез неговото послушание. Неговият живот и дело са важен пример за Божията милост и търпение към човечеството.

Йона живял през девети век пр.н.е., по времето на пророците Исая, Амос и други. Той дошъл от Галилея или град Гет и бил син на Амит (Йона, син на Амит). Бог призовал Йона да проповядва във великия град Ниневия, столицата на Асирийската империя, за да призове хората към покаяние за греховете им. Ниневия била град на жестокост и беззаконие и Господ желаел чрез Йона да спаси жителите му от наказание.

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Йона първоначално отказал да изпълни Божията воля и тръгнал в обратната посока – на кораб, пътуващ за Тарсис. По време на буря в морето моряците хвърлили Йона зад борда, където той бил погълнат от голяма риба (кит), където останал три дни и три нощи. В корема на рибата Йона се помолил, разкаял се и признал Божията власт, след което рибата го изхвърлила на брега.

След спасението си, Йона най-накрая отишъл в Ниневия и проповядал Божието слово: градът щял да бъде разрушен заради греховете си, ако хората не се покаят. Жителите на Ниневия повярвали на пророка, започнали да постят и да се покаят, и Бог предотвратил разрушението, милостиво запазвайки града.

Какво не бива да правите утре? Според древните народни вярвания, човек трябва да избягва безделието и дълго излежаване в леглото, тъй като това може да доведе до финансови затруднения. Препоръчително е също така на този ден да се лови, продава и яде риба, в памет на пророк Йона.

Какво можете да направите днес? Свети Фокус е почитан като светец-покровител, който защитава от пожари и спасява от бедствия в морето. На този ден е добре на трапезата да се сложат ястия репички – това се смята за начин за подобряване на здравето. Според народните вярвания, ако на 22 септември падне шишарка на главата на човек, това се смята за знак за бъдещ просперитет и богатство.