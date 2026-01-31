Църковен празник на 1 февруари: Какво да купите и да оставите на масата на този ден, за да имате късмет цяла година

На 1 февруари православните християни почитат свети мъченик Трифон Апамейски и празнуват предпразника Сретение Господне. Празникът е известен в народния календар като Трифоновден. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на този църковен празник.

История на църковния празник на 1 февруари

Православният празник 1 февруари (14 февруари по стар стил) е денят на паметта на мъченик Трифон, един от най-почитаните раннохристиянски светци.

Трифон е живял през трети век. Роден в район на Мала Азия (сега Турция), той притежавал дара на екзорсизма от младостта си и можел да лекува болни. Правел го безплатно, молейки само хората да повярват в Исус Христос, чрез чиято благодат е изцелявал.

Чудесата на Трифон обръщат езичниците в християнството и веднъж, чрез силата на молитвите си, той избавя родното си село от вредители и спасява жителите от глад. Известен е и случай, в който Трифон прогонва демони от дъщерята на римския император Гордиан III. Дяволът, чрез устата на момичето, заявява, че само Трифон може да го прогони, и когато младият мъж е изпратен да го повикат, демонът избягал, преди той да пристигне.

Когато император Деций дошъл на власт, преследването на християните се засилило и Трифон бил заловен. Той бил дълго време измъчван и след това екзекутиран. Преди смъртта си свети Трифон помолил Бога за специална благодат за онези, които биха призовали името му за помощ.

Денят преди празника Сретение Господне се нарича предпразник. Службата включва молитви, посветени на предстоящия празник, както и молитви към светеца, почитан на този ден - мъченик Трифон.

1 февруари - поличби за празника

По знаците на деня можете да прецените каква ще бъде пролетта и времето в близко бъдеще. Ако времето е тихо и слънчево, пролетта ще бъде ранна и топла. Ако започне да вали сняг, ще има много дъжд през пролетта. Ако вечерта падне мъгла, очаквайте топло време на следващия ден.

1 февруари се чества като Трифоновден или Трифон Зимния. Смята се за граница между зимата и пролетта, а поговорката гласи: „Февруари обръща слънцето към лятото“.

Какво не бива да правите на празника утре?

На религиозния празник 1 февруари църквата осъжда ругатните, гнева, нецензурния език и лъжата, и не одобрява мързела, зависта, алчността, отчаянието и отмъщението. Човек не бива да отказва помощ или да обижда никого.

Според народните поверия, задължителните неща включват купуването на ножове и оставянето на пари на масата, за да се избегнат финансови загуби и човек да се радва на късмет и щастие през цялата година. Друго поверие гласи, че днес не бива да мислите негативно за никого или да се ядосвате на някого, тъй като това ще ви донесе проблеми. Също така, избягвайте да бъдете тъжни или да се оплаквате от живота, тъй като проблемите ще ви преследват дълго време.

Какво можете да правите на 1 февруари?

На този православен празник Свети Трифон е призоваван като наш ходатай пред Господа – хората му се молят за здраве, избавление от демони и магьосничество, изцеление от очни болести и защита на реколтата от мишки и насекоми. Светият мъченик се смята за покровител на семейството и брака, затова хората му се молят за мир в семейството, успешен годеж и щастлив брак.

Февруари се смята за месец на сватбите, а самият ден на Свети Трифон е благоприятен за годежи и сватби. Според народното поверие, двама влюбени никога няма да се разделят, ако се закълнат във вярност днес.

В стари времена на Трифоновден са се правили свещи, които са били освещавани в църквата на следващия ден, на празника Сретение Господне.

