Иде Видовден - какво трябва и не трябва да се прави

Всяка година Видовден се пада на 15 юни - празникът се отбелязва на тази дата по стар стил, а по нов стил е съответно на 28 юни. Ето каква е символиката на празника, какво се крие за нея, какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Видовден 2026

Всеки е чувал израза "Ще дойде Видовден", зад който всъщност се крие цялата символика на празника. Според народните вярвания на този ден всеки получава това, което е заслужил - възмездие за извършените от него злини. В народните вярвания този празник не е посветен на даден светец. В народните предания празникът носи името на Вида, която считана зе сестра на изпращащите гръмотевици - Елисей и Вартомолей.

Друга легенда гласи, че празникът носи името на езическото божество Видо, което изпраща гръмотевици, чиято цел е да унищожат реколтата на грешниците. Видовден се свързва с куп традиции, обичаи и забрани.

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Традиции обичаи и забрани на Видовден

Един от народните обичаи, свързан с Видовден, е посрещането на изгрева в ранни зори. Празникът се свързва не само с възмездието, но и с култа към Слънцето. Предците ни са вярвали, че посрещането на изгрева дарява човек с вяра и сили.

В народните традиции има и ритуал за привличане на любовта, който се извършва от момите - те окачат чеиза си по оградите. Според вярването, огряваният от слънцето чеиз привлича погледите на момците, а с това и любовта в живота на момата.

Вярва се, че младите момичета, които измият лицата си с роса на този ден, ще станат още по-красиви и така ще привлекат жених още по-лесно.

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Събраната от росата по растенията вода се нарича видовска вода. Измиването с нея е обичай, който се изпълнява от момите и поради още една причина. Вярва се, че тази вода ще направи не само косите на момите по-буйни, но и лицата им по-сияйни. Според поверията, ако този обичай се изпълнява от слепците, това може да ги избави от недъга им.

Сред основните забрани за празника е извършването на тежък полски или физически труд- вярва се, че това може да предизвика градушки и други природни бедствия.

Друг обичай, свързан с празника, е паленето на огньове. Вярва се, че прескачането на огъня на Видовден предпазва от градушки, а също така носи здраве и изцеление.

У нас Видовден е на особена почит в Годечко, Брезнишко и Трънско. В Граовско той се почита като празник на здравето на очите в Граовско. Други страни, в които се чества Видовден, са Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска.

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