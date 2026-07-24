Църковен празник на 25 юли: Какво НЕ бива да правите, ще ви лиши от щастие през цялата година

Утре, 25 юли, е Успението на Света Анна, майка на Пресвета Богородица, според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 25 юли

Света Анна била праведна жена, съпруга на Свети Йоаким и майка на Пресвета Богородица. Тя и съпругът ѝ дълго време били бездетни, което довело до осъждането им от обществото. Въпреки това, поради дълбоката им вяра, Господ ги благословил в напреднала възраст с раждането на дъщеря Мария, която по-късно станала майка на Исус Христос.

Прочетете също: Църковен празник на 23 юли: Какво НЕ бива да правите утре, носи бедност и нещастие

Думата „Успение“ в църковния език означава тиха, благочестива смърт, мирното „заспиване“ на душата, а не страдание или трагичен край. Така празникът Успение на Анна отбелязва момента на нейната мирна смърт и преход към вечен живот.

Това е важен църковен празник, почитащ майчинството като свещена мисия, достойна за Божията благодат. Той ни напомня и за величието на жената, която приема Божията воля с вяра. Света Анна е почитана като покровителка на майките, бременните жени и бездетните жени. Хората ѝ се молят за раждане на дете и лека бременност.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 25 юли

Ако утре духа северен вятър, според народните вярвания това вещае ранно захлаждане. Ако нощта на 25 юли е звездна, есента ще бъде суха. Обилната роса сутрин показва хубаво време през следващите дни.

Прочетете също: Църковен празник на 22 юли: Поличбата, която вещае лош късмет и нещастие

Какво не бива да правите утре? На Света Анна нашите предци са призовавали за сдържаност и самоконтрол: въздържане от алкохол, празнословие и мързел. Безделието или празнодумството се смятат за лоша поличба – вярва се, че те може да донесат проблеми. Особено важно е да се избягват конфликти с по-възрастните – според поверието, кавга с тях би лишила човек от щастие за цялата година. Шиенето и кърпенето на дрехи или обувки също трябва да се избягва – вярвало се, че това може да „закърпи“ или „зашие“ съдбата или житейския път на човек.

Какво можете да правите утре? На този ден вярващите се обръщат към Бог с искрени молитви – за дар бащинство, здраве за децата и хармония в семейството. Този празник се смята за благоприятен за сватби и кръщенета – вярва се, че брак, сключен в деня на Света Анна, ще бъде силен, а кръщелникът ще има добра съдба.

Прочетете също: Църковен празник на 24 юли: НЕ правете това утре, привлича нещастие