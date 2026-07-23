Църковен празник на 24 юли: НЕ правете това утре, привлича нещастие

Утре, 24 юли, според православния календар е празникът на светите мъченици князе Борис и Глеб, Св. вмчца Христина. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 24 юли

Борис и Глеб са най-малките синове на великия княз Владимир Велики, покръстителят на Киевска Рус. Те са родени в края на 10 век и са отгледани в християнската вяра след Кръщението на Рус през 988 г.

Борис се отличавал със своята смелост, доброта и любов към Светото писание. Той бил умел воин, но в същото време бил известен с кроткия си нрав и дълбоко благочестие. Глеб бил по-малкият брат, описван от съвременниците му като искрен, смирен и състрадателен младеж.

След смъртта на княз Владимир през 1015 г. между синовете му избухва борба за власт. Един от братята, Святополк, се стреми към еднолично управление на Киевска Рус. За да елиминира потенциалните съперници, той нарежда убийството на Борис и Глеб.

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По това време Борис се завръщал от бойното поле. Съпругата му предложила да събере войска и да тръгне срещу Святополк, но князът отказал. Той не искал да започне гражданска война и да пролее кръвта на сънародниците си. Борис приел съдбата си със смирение и молитва.В нощта на 24 юли 1015 г. убийци нападнали княза. Дори след смъртните си рани Борис се молил за враговете си.

Скоро подобна съдба сполетяла и Глеб. Той бил подмамен да отиде да види болния си баща. По пътя князът научил за смъртта на Владимир и Борис, но вече не успял да избегне преследването. По заповед на Святополк той бил убит от собствения си готвач.

Това, което прави героичния подвиг на Борис и Глеб уникален, е, че те не са умрели, защото са отказали да се отрекат от вярата си, както са направили много раннохристиянски мъченици. Техният героичен подвиг се е състоял в доброволно несъпротивление срещу братоубийственото насилие.

Ето защо Църквата ги нарича страстотърпци – светци, които подражавали на търпението на Иисус Христос, не отвръщайки със зло на злото. Тяхното поведение се е превърнало в символ на християнската любов, прошката и отказа от отмъщение, дори пред лицето на смъртта.

24 юли е денят, в който църквата почита паметта на света великомъченица Христина. Според църковното предание, тя е живяла през трети век в град Тир, разположен в днешния Ливан. Христина е родена в богато езическо семейство. Баща ѝ, Урбан, е бил влиятелен владетел на града и ревностен поддръжник на езичеството.

Впечатлен от красотата на дъщеря си, баща ѝ решил да я изолира от непознати. За Христина била построена висока кула, където тя живеела в разкош. В нея се помещавали златни и сребърни статуи на езически богове, на които от момичето се очаквало да се кланя.

Самотата се превърнала във време за духовни размисли за Христина. Наблюдавайки красотата на природата, звездното небе и света около себе си, тя започнала да се чуди кой е създал всички живи същества. Стигнала до заключението, че многобройните езически идоли не могат да бъдат истински богове.

Според легендата, ангел ѝ се явил и ѝ разкрил истината за Исус Христос и християнската вяра. След това Христина повярвала в Единия Бог, започнала да се моли и накрая се отказала от идолопоклонството. Един ден тя разбила всички езически статуи в кулата и наредила скъпоценните фрагменти да бъдат раздадени на бедните.

След като научил за действията на дъщеря си, Урбан се разярил. Той поискал Христина да се отрече от Христос и да се върне към езичеството, но момичето твърдо отказало. Тогава баща ѝ наредил тя да бъде жестоко бита, затворена и подложена на многократни мъчения. Въпреки физическата болка, Христина останала непоколебима във вярата си и се молила непрестанно. Според църковното предание Господ многократно чудотворно изцелявал раните ѝ, удивлявайки дори онези, които били свидетели на мъченията.

След смъртта на Урбан преследването на дъщеря му не престава. Последващите владетели също се опитвали да принудят Христина да се отрече от християнството. Тя е била хвърлена в затвора, владетелите се опитали да я удавят, да я изгорят и да я подложат на други тежки мъчения. Според легендата, Господ всеки път е запазвал живота ѝ и мнозина, станали свидетели на тези чудеса, самите са се обърнали към християнството. Мъчителите заповядали екзекуцията на Христина. Тя приела смъртта с молитва, оставайки вярна на Христос до последния си дъх.

Традиции, обичаи и забрани

Какво не бива да правите на 24 юли? Според общоприетото вярване, 24 юли е ден, в който трябва да се избягва тежък физически труд, почистване на къщата или градинарство, защото се вярва, че привлича нещастие. Освен това, даването на пари назаем или вземането им назаем се е смятало за нежелателно, тъй като се е смятало, че води до финансови затруднения и проблеми в бъдеще.

Какво можете да правите на 24 юли? В народната традиция нашите предци са отбелязвали тази дата с особено внимание, вярвайки, че именно по това време опасността от гръмотевични бури, мълнии и пожари се увеличава. Затова хората са се опитвали да избягват полската работа, за да не изложат себе си и реколтата на вреда. Неслучайно са казвали: „Не се захващайте за жътва на този ден“. Денят трябва да се прекара в добри мисли и оказване на помощ на другите.

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