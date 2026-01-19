Петльовден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Утре, 20 януари, отбелязваме Петльовден по стар стил. Празникът се пада на 2 февруари по нов стил. В народния календар празникът е известен като Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден.

Традиции, обичаи и забрани на Петльовден

Свързва се един обичай, който трябва да се изпълнява във всеки дом с мъжка рожба - стопаните колят петел за здравето на момченцата. Перата на птицата се запазват, а нейните крака се хвърлят на покрива на дома. Бабите ги използват за кадене на болни или урочасани деца.

В българска култура петелът се представя като символ на мъжкото здраве, успеха, раждането и плодовитостта. Той е птицата, която посреща слънцето всяка сутрин. Освен това възвестява идването на новия ден, който се свързва с новото начало. Неслучайно в българския фолклор съществува изразът “по първи петли”, който се използва за наименование на часовете непосредствено преди началото на деня.

Трапезата на Петльовден

Също така се вярва, че преходът от залез слънце до първи петли е страховит период. В българския фолклор този период се свързва с появата на караконджули, вампири, таласъми и други персонажи от митологията. Вярва се, че при запяването на петлите всички лоши сили губят силата си. Затова излизанет навън е разрешено след като петелът изкукурига - вярва се, че той вече е изгонил лошото.

В народните традиции той се приема и като закрилник на дома от лоши сили. Сред предците ни е било популярно и следното проклятието: “Петел да ти не пее в къщата!”

Вярва се, че дом, в който няма петел, е нападнат от зли духове. От там идва и заклинанието, което се използва при баене - болестта да отиде “в пусти гори, дето петел не пее”.

От предишната вечер домът трябва да се почисти и белоса за Петльовден. По традиция на празника всеки трябва да се облече с най-новите си дрехи.

Лесна питка за Петльовден

На този ден жените не бива да докосват нищо остро - нож, брадва, ножица, куки. На Петльовден е забранено да се върши домакинска работа. Вярва се, че ако тази забрана се наруши, ще се роди дете с белег или недъг. Също така не се правят сватби - вярва се, че нарушаването на тази забрана ще предизвика скорошно жалене на починал.

На Петльовден девойките често не излизат навън заради вярването, че какъвто човек срещнат, такъв ще бъде техният жених.

Според поверието, ако времето е топло на Петльовден, такова ще е и през следващите 40 дни.

Вярва се още, че ако на този ден човек даде пари - цяла година ще дава, а ако се вземат пари - цяла година човек ще получава пари.

Трапеза на Петльовден

Петелът присъства и на празничната трапеза - от него се приготвя вкусно ястие. Може да се приготви варен петел, пълнене или яхния с ориз, булгур. Петелът се раздава на съседи и роднини,заедно са здрави момчетата. Раздават се още прясна пита, кравайчета или тиганици, които също задължително присъстват на трапезата.

