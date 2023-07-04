Св. Андрей, Архиепископ Критски
Просиял в дивни добродетели. Съставил Великия покаен канон и други канони и църковни песнопения. Починал около 720 година.
† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
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Етикети: свети Андрей Архиепископ Критски празници