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Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог

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Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог
Снимка: iStock

Св. апостол Патров е бил епископ на Неапол и Путеол (приморски град в средна Италия). Там той кръстил и довел до Христа мнозина.

Св. апостол Ерм бил епископ на Филипопол (древен укрепен град в Тракия, днес в Източна Румелия, на река Марица).

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Св. апостол Лин, за когото споменава апостол Павел във Второто послание към Тимотей (2Тим. 4:21), бил епископ в Рим след св.ап. Петър.

Св. апостол Гаий, за когото споменава апостол Павел в Посланието към Римляните (Рим. 16:23), казвайки: “Поздравява ви Гаий, мой и на цялата църква странноприемник”, бил епископ на Ефесслед св. Тимотей.

Св. апостол Филолог, за когото споменава апостол Павел в същото послание (Рим. 16:15), казвайки: “Поздравете Филолога”, бил поставен от светия апостол Андрей Първозвани за епископ на Синона (град на южниото крайбрежие на Черно море).

Светите апостоли, които прекарали екископското си служение в посочените градове, претърпели много премеждия и скърби заради благовестието, и след като научили и довели мнозина до Христа, отишли с мир при Господа.

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© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.

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