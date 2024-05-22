Св. Василиск бил племенник на св. Теодор Тирон. Той страдал мъченически заедно с Евтропий, Клеоник (паметта им се празнува на 3 март), но бил посечен с меч подир тях.

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Мъченията, на които той бил подложен, се придружавали от най-поразителни чудеса, за което свидетелствува техният очевидец свещеномъченик Евсигний (паметта му се чествува на 5 август).

Мъченик Василиск, както свидетелствуват мнозина историци, се явил на св. Йоан Златоуст преди неговата смърт и му казал: "Утре ще бъдем заедно".

Св. мъченик Василиск пострадал в царуването на Максимин в 308 година.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

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