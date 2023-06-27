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Св. преподобни Сампсон Странноприемец

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Св. преподобни Сампсон Странноприемец
Снимка: Евгения Чаушева/Actualno.com

Св. Сампсон Странноприемец - лекар, по произход римлянин, преподобен. Построил в Константинопол дом, в който приемал странници, бедни и болни, които лекувал чудесно. Излекувал и опасно заболелия император Юстиниан, който по негово искане построил голяма болница и страноприемница, които преподобният управлявал до дълбока старост. Чудесните изцеления продължили и след смъртта му през 550 година. На гроба му се стичали неизлечимо болни, които оздравявали чрез молитвите си към Бога и преподобния, помазвайки се с целебно миро, което изтичало от гроба на светеца. Затова лекарите в Константинопол го считат за свой покровите.

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