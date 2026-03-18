Пълни зали в Благоевград и София за премиерата на "Пакет Вечност"

Филмът "Пакет Вечност" стартира националното си разпространение от 20 март, след като вече събра бурни аплодисменти на международната сцена в Германия, Италия, Ватикана, Сан Марино и Косово. Още при предпремиерната прожекция на 8 март в Благоевград и по време на гала премиерата на 17 март в София стана ясно едно: интересът към филма е изключителен. Залите бяха препълнени, а публиката аплодираше екипа възторжено след всяка прожекция.

След успешния си европейски старт "Пакет Вечност" излиза и на български екран, където от 20 март зрителите ще могат да се срещнат с една от най-нестандартните родни комедии.

Интервю: Може ли комедията да ни даде отговори на най-сериозните въпроси: Стоян Дойчев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Филмът е черна комедия, която проследява съдбата на погребален агент, изигран от Стоян Дойчев. Това е човек, който винаги се стреми да направи най-доброто, но неизменно влошава ситуацията. Действието се развива в малко, корумпирано градче в югозападна България, място, в което героите са хванати в капана на времето и собствените си избори, а хуморът разкрива суровия закон на джунглата.

"Пакет Вечност" вече е отличен с наградата за най-добър игрален пълнометражен дебют на фестивала "Златна роза". Филмът печели и наградата на публиката от Международния кинофестивал на Червения кръст, а Стоян Дойчев е удостоен с две отличия за най-добър актьор от "Златна роза" и "Прифест".