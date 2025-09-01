Джуд Лоу, който изигра Путин: "Предизвикателство беше безизразното му лице" (ВИДЕО)

Британският актьор Джуд Лоу заяви, че е станал "маниакален" наблюдател на Владимир Путин, докато се подготвял за ролята си като руски лидер в новия филм "Магьосникът от Кремъл", чиято премиера беше на филмовия фестивал във Венеция. 52-годишният Лоу прилича удивително много на Путин, имитирайки неговото намръщено изражение и характерния му начин на ходене във филма на френския режисьор Оливие Асаяс, който проследява възхода на бившия офицер от разузнаването.

"Има много кадри, които човек може да гледа, и лично за мен, когато започна да се потапям в тази тема, тя става нещо като мания. Търсиш все повече и повече, все по-нови материали, каза той на пресконференция по време на филмовия фестивал във Венеция, който започна на 27 август. Актьорът сподели, че пресъздаването на Путин е било предизвикателство заради прочутото му безизразно лице, предаде АФП.

"Трудното за мен беше, че публичният образ на Путин, който виждаме, е много, много малко. Има една маска", посочи Лоу. Той приписа приликата си с истинския Путин на "невероятния екип за грим и прически" и заяви, че не се страхува от последствия. Режисьорът Оливие Асаяс настоя, че е искал Лоу "да се вживее в ролята" и да стане "носител на това, което Путин представлява".

История за авторитаризма

Филмът, който трае два часа и половина, е изчерпателен поглед върху кариерата на Путин, който заглушава политическите си опоненти, сплашва олигарсите и обогатява своето обкръжение. Историята е разказана през погледа на измислен политически съветник, Вадим Баранов (Пол Дано), и е базирана на едноименния бестселър на италианския автор Джулиано да Емполи.

Асаяс каза, че това е преди всичко история за авторитаризма, като преходът на Русия от хаотична демокрация в края на 90-те години към съвременната автокрация на Путин е предупреждение за Запада. "Направихме филм за това в какво се е превърнала политиката и за много страшната и опасна ситуация, която всички ние усещаме", обясни той, цитиран от БГНЕС.