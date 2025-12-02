Маколи Кълкин има гениална идея за продължението на "Сам вкъщи"

Маколи Кълкин, звездата от култовия филм "Сам вкъщи", наскоро сподели по време на турнето си "Една носталгична вечер с Маколи Кълкин", че не би бил напълно против да се завърне като Кевин Макалистър в евентуално ново продължение на класическия коледен филм. "Трябва да е направено, както трябва", подчерта актьорът какво изискване има.

Кевин срещу сина си

Кълкин вече има и идея за сюжет: "Имам нещо като идея. Аз съм или вдовец, или разведен. Отглеждам дете и всичко това. Работя много и не обръщам достатъчно внимание, а детето започва да ми се сърди, и после аз оставам заключен отвън. [Синът на Кевин] не ме пуска… и той е този, който поставя капани за мен."

Идеята му е по същество да се заменят класическите крадци с Кевин, който се бори със собствения си син, за да се върне в дома им по време на празниците. Актьорът описва дома като "метафора за нашата връзка" и подчертава, че сюжетът е за това той да бъде "допуснат обратно в сърцето на сина си". Кълкин допълни, че това е най-кратката версия, чрез която може да представи гениалната си идея. "Не съм напълно против, ако е направено правилно", допълва той.

Франчайзът "Сам вкъщи" превърна Маколи Кълкин в един от най-популярните детски актьори в Холивуд през 90-те години. Първият филм спечели 476 милиона долара по целия свят. Това го направи втория най-касов филм за 1990 г., а Кълкин се завърна и за продължението от 1992 г. "Сам вкъщи 2: Загубен в Ню Йорк".

Въпреки това, режисьорът Крис Колумбъс предупреди за нови продължения: "Мисля, че "Сам вкъщи" наистина съществува като много специален момент и не можеш наистина да го пресъздадеш. Мисля, че е грешка да се опитваш да се върнеш и да пресъздадеш нещо, което направихме преди 35 години. Мисля, че трябва да се остави така, както е."

Нито Кълкин, нито Колумбъс участваха в "Сам вкъщи 3" (1997 г.), до голяма степен забравената част от франчайза. Четвъртият филм излезе директно по телевизията през 2002 г. През 2021 г. Disney се опита да възроди поредицата с Disney+ ексклузива "Home Sweet Home Alone", с младия Арчи Йейтс ("Jojo Rabbit"), но рецензиите към римейка бяха негативни, вероятно потвърждавайки гледната точка на Колумбъс, пишат от "Variety".