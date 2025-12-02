Лайфстайл:

Маколи Кълкин има гениална идея за продължението на "Сам вкъщи"

02 декември 2025, 20:00 часа 281 прочитания 0 коментара
Маколи Кълкин има гениална идея за продължението на "Сам вкъщи"

Маколи Кълкин, звездата от култовия филм "Сам вкъщи", наскоро сподели по време на турнето си "Една носталгична вечер с Маколи Кълкин", че не би бил напълно против да се завърне като Кевин Макалистър в евентуално ново продължение на класическия коледен филм. "Трябва да е направено, както трябва", подчерта актьорът какво изискване има.

Кевин срещу сина си

Кълкин вече има и идея за сюжет: "Имам нещо като идея. Аз съм или вдовец, или разведен. Отглеждам дете и всичко това. Работя много и не обръщам достатъчно внимание, а детето започва да ми се сърди, и после аз оставам заключен отвън. [Синът на Кевин] не ме пуска… и той е този, който поставя капани за мен."

Още: Аманда Сейфрид се готви за продължение на "Mamma Mia". Кои звезди ще се присъединят? (ВИДЕО)

Идеята му е по същество да се заменят класическите крадци с Кевин, който се бори със собствения си син, за да се върне в дома им по време на празниците. Актьорът описва дома като "метафора за нашата връзка" и подчертава, че сюжетът е за това той да бъде "допуснат обратно в сърцето на сина си". Кълкин допълни, че това е най-кратката версия, чрез която може да представи гениалната си идея. "Не съм напълно против, ако е направено правилно", допълва той.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Франчайзът "Сам вкъщи" превърна Маколи Кълкин в един от най-популярните детски актьори в Холивуд през 90-те години. Първият филм спечели 476 милиона долара по целия свят. Това го направи втория най-касов филм за 1990 г., а Кълкин се завърна и за продължението от 1992 г. "Сам вкъщи 2: Загубен в Ню Йорк".

Въпреки това, режисьорът Крис Колумбъс предупреди за нови продължения: "Мисля, че "Сам вкъщи" наистина съществува като много специален момент и не можеш наистина да го пресъздадеш. Мисля, че е грешка да се опитваш да се върнеш и да пресъздадеш нещо, което направихме преди 35 години. Мисля, че трябва да се остави така, както е."

Още: За първи път в кариерата си Кийфър Съдърланд пее и танцува в коледен филм (ВИДЕО)

Нито Кълкин, нито Колумбъс участваха в "Сам вкъщи 3" (1997 г.), до голяма степен забравената част от франчайза. Четвъртият филм излезе директно по телевизията през 2002 г. През 2021 г. Disney се опита да възроди поредицата с Disney+ ексклузива "Home Sweet Home Alone", с младия Арчи Йейтс ("Jojo Rabbit"), но рецензиите към римейка бяха негативни, вероятно потвърждавайки гледната точка на Колумбъс, пишат от "Variety". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Маколи Кълкин Сам вкъщи
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес