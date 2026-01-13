Джулия Робъртс издаде подробности за "Бандата на Оушън 4"

Джулия Робъртс e била "много изненадана", след като е прочела сценария на "Бандата на Оушън 4" (Ocean’s Fourteen). 58-годишната актриса разкри подробности за дългоочакваната четвърта част от хитовата поредица за обири и сподели, че е впечатлена от "добрия" сценарий на Кари Соломон за продължението.

Какво сподели Робъртс за "Бандата на Оушън 4"

"Да, видях сценария. И бях малко изненадана, защото си помислих: "О, каква ще е историята?". И е добра. Искам да кажа, че нямаше да го правим, ако не беше добра", сподели тя в интервю за Variety по време на Variety Golden Globes Pre-Show, представено от Amazon Fire TV.

Робъртс ще се завърне заедно с Брад Пит, Джордж Клуни, Мат Деймън и Дон Чийдъл, след като за първи път се появи като Тес Оушън в "Бандата на Оушън" (2001), а след това и в "Бандата на Оушън 2" (2004).

Какво издаде Клуни

През октомври миналата година Клуни каза пред E! News: "Току-що одобриха бюджета ни в Warner Bros. и се опитваме да организираме нещата. Всичко е въпрос на график, така че просто определяме началната дата. Вероятно ще започнем да снимаме след около девет или десет месеца".

"Вече сме твърде стари, за да правим това, което правехме преди, но все още сме достатъчно умни, за да знаем как да се измъкнем безнаказано. Точно това ме привлече в идеята за продължение на филма. Героите вече са загубили част от своята ловкост и трябва да намерят начин да заобиколят собствените си ограничения" - сподели пък 64-годишният актьор преди дни в интервю за Variety.

За поредицата "Бандата на Оушън"

Поредицата започна през 2001 г. с филма "Бандата на Оушън" ("Ocean’s Eleven") – римейк на класическия филм от 1960 г. с участието на Франк Синатра, Дийн Мартин и Сами Дейвис младши. Филмът пожъна огромен успех, последван от продълженията "Бандата на Оушън 2" ("Ocean’s Twelve") през 2004 г. и "Бандата на Оушън 3" ("Ocean’s Thirteen") през 2007 г.

Източник: БГНЕС