Днес започва фестивалът на независимото кино "Сънданс"

Кинофестивалът, сред чиито основатели е актьорът Робърт Редфорд, се провежда в щата Юта, на повече от 2000 м надморска височина. "Сънданс" е важен за разпространението на независимите игрални и документални филми.

Темата за изкуствения интелект заема специално място сред 90-те продукции, участващи на фестивала през тази година. Само преди няколко месеца актьори и сценаристи в Холивуд стачкуваха, а една от причините за действията им беше страхът да не бъдат заменени от ИИ.

