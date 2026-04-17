Документалната поредица "Чернобил: Аварията отблизо" с премиера през април по National Geographic

Докуменалната поредица "Чернобил: Аварията отблизо" ще има премоера по National Geographic след броени дни. Ще можете да я гледате на 20 и 21 април (понеделник и вторник) от 21:00 и 22:00 часа, както и чрез повторението в деня на 40-годишнината, 26 април, с 4 последователни епизода от 19 ч.

На 26 април 1986 г., тест за безопасност в четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала предизвиква най-тежката ядрена авария в историята. Масивната експлозия и последвалият пожар освобождават в атмосферата над 400 пъти повече радиация от атомната бомба над Хирошима. Радиоактивният облак се разпространява над Европа и достига до различни части на света, превръщайки аварията в глобална катастрофа.

Създадена по повод 40-годишнината от трагедията, тази забележителна поредица разказва пълната история - от аварията, през опитите за прикриване на истината от страна на КГБ, до съвременния контекст на войната в Украйна, разкривайки как една забранена зона се е превърнала във военна зона. Чрез въздействащи интервюта с оцелели, които говорят публично за първи път, както и чрез уникален поглед към реакциите на Изтока и Съветския съюз, продукцията предлага нова перспектива към една история, белязана от трагедия, дезинформация и интриги.

Епизод 1: "Ад"

Източник: Windfall Films

В 01:23 ч. на 26 април 1986 г. мощна експлозия разтърсва четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ в съветска Украйна. Тест за безопасност предизвиква най-тежката ядрена авария в историята, освобождавайки в атмосферата над 400 пъти повече радиация от атомната бомба над Хирошима. Докато операторите в командната зала са в шок, пожарникари се борят с пламъците при смъртоносни нива на радиация. Само на 3 км разстояние, в град Припят, представители на комунистическата партия насърчават животът да продължи както обикновено. Деца ходят на училище, а двойки сключват брак, докато радиацията се разпространява около тях. Междувременно гигантски радиоактивен облак започва да обикаля земното кълбо. Първи епизод проследява първите 24 часа от катастрофата през личните разкази на хора, които отчаяно се опитват да си обяснят един немислим инцидент.

Епизод 2: "Покриване"

Източник: Windfall Films

Два дни по-късно, на 28 април, пожарът продължава да бушува сред останките на четвърти реактор. Екипажите на хеликоптери, които се опитват да го потушат, са изложени на огромни дози радиация. Съветските власти нареждат евакуацията на местните жители и около 50 000 души са принудени да напускат домовете си. Инструктирани са да вземат достатъчно багаж за три дни, но така и не се завръщат там. Пожарникарите на първа линия, страдащи от остри изгаряния от радиация, са заключени в отделения, контролирани от КГБ. Много от тях загиват в рамките на няколко дни. Междувременно, високи нива на радиация в Швеция алармират останалата част от света за радиоактивен облак, преминаващ през Европа – доказателство за масивна ядрена авария в СССР. Но съветските власти мълчат. Втори епизод проследява първите две седмици след аварията, разкривайки човешката цена на инцидента и усилията на Съветския съюз да прикрие истинския мащаб на бедствието.

Епизод 3: "Жертва"

Източник: Windfall Films

Две седмици след експлозията съветските власти са в отчаяна надпревара с времето, за да бъде предотвратено замърсяване от ядрото в подпочвените води и да бъдат разчистени смъртоносните радиоактивни отпадъци в 30-километровата забранена зона. През лятото на 1986 г. стотици хиляди наборници и доброволци откликват на призива на правителството и се изправят пред смъртоносните нива на радиация, за да построят гигантски бетонен саркофаг около разрушения реактор. Междувременно във Виена, след месеци на спекулации, световните ядрени експерти се събират, за да чуят съветската версия за причините за катастрофата. Дали обещанието на Горбачов за гласност най-накрая разкрива истината зад Желязната завеса? Или това е може би най-голямото прикриване на информация от Съветския съюз до момента? Епизод три разкрива необикновената битка за изграждането на най-опасния строителен проект в историята, разказана от онези, които са били там преди 40 години.

Епизод 4: "Истината"

Източник: Windfall Films

Повече от година след аварията, операторите от електроцентралата - обвинените за причиняването на катастрофата, са изправени пред съветски съд на показен процес. В електроцентралата близо 200 тона смъртоносно радиоактивно ядрено гориво са изчезнали. Учени ги търсят дълбоко в опасната активна зона на реактора. Докато СССР се разпада, независимо разследване, което търси доказателства за случилото се в нощта на аварията, разкрива класифицирани документи, които съдържат истинската причина за експлозията, както и убедителни доказателства за съветско прикриване. Токсичното наследство на Чернобил продължава чак до днешната война в Украйна, когато зоната на ядрена забрана се превръща във военна зона. Четвърти епизод разкрива как 40 години по-късно катастрофата в Чернобил е по-актуална от всякога.