Безплатни прожекции на "Калейдоскоп": Първи фестивал за устойчиво кино в България

Предстоят безплатни прожекции в рамките на "Калейдоскоп" - първия фестивал за устойчиво кино в България, организиран от екипа на Център за визуална наука "Калейдоскоп". Прожекциите ще се случат на 16 и 18 май с вход свободен в зала "Яйцето", Ректорат на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Някои от филмите

На 16 май (събота) 2026 г. от 16:30 ч. ще бъде представен филмът "Великани". Той представя вдъхновяващата история на инициативата "Капачки за бъдеще" и хората, които стоят зад нея. Продукцията показва как една малка идея може да се превърне в национална кауза, обединяваща хиляди доброволци в помощ на нуждаещите се.

Чрез емоционални истории и реални примери филмът разкрива силата на добротата, съпричастността и общите усилия. В рамките на събитието ще се проведе и кратка дискусия, посветена на доброволчеството.

На 18 май (понеделник) 2026 г. от 11:00 ч. ще можем да гледаме "Айсберг в залива Емона" – филм на Мария Чернева от БНТ. Продукцията разкрива живота и работата на учените в Антарктида – една от най-екстремните зони на планетата. Филмът представя научни изследвания, открития и предизвикателства, свързани с климата и биоразнообразието, и подчертава значението на устойчивото развитие и опазването на крехките екосистеми.

В рамките на събитието ще се проведе дискусия, посветена на науката, с участието на представител на Националния център за полярни изследвания, журналисти и учени, съобщават организаторите.

