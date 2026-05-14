Звездите на "Бързи и яростни" се събраха в Кан за 25-годишнина

Вин Дизел и неговите колеги Мишел Родригес и Джордана Брустър се събраха на кинофестивала в Кан за специална прожекция на първия филм от поредицата "Бързи и яростни", отбелязваща 25 години от излизането му.

Събитието премина при силни аплодисменти, като прожекцията на култовия филм от 2001 г. беше определена от директора на фестивала Тиери Фремо като "класика", оставила значима следа в киното. Вин Дизел благодари за признанието и изрази изненада от високата оценка за продукция, започнала като жанров екшън преди четвърт век.

Особено емоционален момент беше почитта към актьора Пол Уокър, който загина през 2013 г. Дъщеря му Медоу Рейн Уокър присъства на събитието и се прегърна с Вин Дизел на червения килим, като той подчерта значението на "братството" между актьорите и паметта за Уокър.

Още: "Бързи и яростни" превключват на висока скорост към телевизионен сериал

Прожекцията на "Бързи и яростни" в рамките на фестивала, внесе холивудски блясък в Кан, където тази година големите американски студиа осезаемо отсъстват. Студиа като Universal, Disney и Sony, както и стрийминг гигантите Netflix и Amazon, са решили да не представят свои блокбастъри на Френската ривиера, за разлика от предишни години. Сред причините за отсъствието им са намаляването на разходите, нарастващото предпочитание към внимателно контролирани кампании в социалните мрежи и рискът острите реакции на критиците в Кан да провалят даден филм.

"Бързи и яростни" и като сериал

Първият филм от поредицата "Бързи и яростни" постави началото на франчайз, донесъл над 7 милиарда долара приходи в световен мащаб, според данни от индустрията. Очаква се основната филмова поредица да завърши с продукцията "Fast Forever" през 2028 г., а междувременно се подготвя и телевизионна адаптация от студио Universal.

Звездата на поредицата Вин Дизел обяви новината на 11 май по време на презентация на компанията в Ню Йорк, като сподели, че идеята за телевизионни адаптации е узрявала от години. Според него, феновете отдавна искат по-дълбоко развитие на познатите герои и техните истории извън киното. Сюжетът на предстоящия сериал се пази в тайна, но е ясно, че целта е да се запази духът на филмовата поредица – теми като семейство, лоялност и екстремни приключения.

Още: "Fast Forever": Вин Дизел обяви грандиозния финал на "Бързи и яростни" (СНИМКА)

Източник: БГНЕС