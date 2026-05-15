Представят "Неистовият Жорж" - документален филм за Георги Стаматов

Премиерата на документалния филм "Неистовият Жорж", посветен на големия български актьор, режисьор и педагог Георги Александров Стаматов, ще се състои на 21 май от 18:30 ч. в Аулата на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" (НАТФИЗ). Георги Стаматов е една от най-магнетичните личности в историята на българския театър – човек, за когото сцената никога не е била професия, а съдба... И също – човекът, който често е бъркан поради съвпадението на имената с неговия чичо – писателят Георги Порфириев Стаматов.

Сценарист и режисьор на филма е доц. д-р Валентина Фиданова-Коларова, оператор – ас. Петър Вълков, тонрежисьор – ас. Георги Пенков, а консултант и инициатор на проекта е проф. Пламен Марков. Озвучаването е поверено на гласовете на проф. д-р Веселина Раева, Кирил Бояджиев – директор "Учебен аудио-визуален комплекс", и Янко Лозанов.

Кой е Георги Стаматов

Роден през 1893 г. в Сливен, Георги А. Стаматов още като дете превръща дома си в сцена – събира децата от махалата за актьори, а близките си - за публика. Рано остава без баща и бързо научава най-важния урок: как човек да отстоява себе си, без да изгуби пламъка си. Буен, непримирим и неспособен да стои мирен дори на училищния чин, той сменя гимназии в Пловдив, Шумен, София и Кюстендил.

Георги Стаматов изиграва над 300 роли и режисира повече от 200 постановки. През годините оглавява театрите в Русе, Плевен и Пловдив, а в продължение на три години е председател на Съюза на артистите. Със своя талант и отдаденост постепенно се превръща в една от най-уважаваните фигури на българската театрална сцена.

Филмът проследява не само професионалния му път, но и сложния му и понякога неудобен характер – артист, който никога не се примирява с постигнатото и остава взискателен както към себе си, така и към колегите си, което от своя страна му създава доста сериозни неприятности.

През 1948 г. Стаматов е един от основателите на Държавното висше театрално училище (днешния НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"). Неговите лекции се помнят като истински спектакли – място, където анализът, страстта и личният пример вървят ръка за ръка. Разказват, че студенти от други класове тайно влизали да го слушат.

"Неистовият Жорж" е повече от биографичен филм за един артист, превърнал сцената в своя вяра и съдба – това е разказ за поколението, което в началото на 20 век поставя основите на модерния български театър.

