Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Хари и Меган правят филм за войната в Афганистан

15 май 2026, 18:14 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хари и Меган правят филм за войната в Афганистан

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл ще продуцират екранизация на книга за войната в Афганистан в рамките на партньорството си с Netflix, съобщи АФП. Книгата е на командира от британската армия Адам Джаует – "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" ("Без изход: Разтърсващата истинска история на мъже под обсада") и разказва за действията на британска военна част по време на войната в Афганистан през 2006 г.

Още: Принц Уилям се издаде: Бракът на Хари и Меган приключва

Самият Хари, 41-годишният син на крал Чарлз III и принцеса Даяна, е участвал в две бойни мисии в страната, където достига чин капитан.

Проектите на Хари и Меган

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След оттеглянето си от британското кралско семейство Хари и Меган се установиха в Калифорния. През 2020 г. двамата подписаха ексклузивен договор с Netflix, оценяван на около 100 милиона долара, макар сумата никога да не е била официално потвърдена.

В рамките на това партньорство херцогът и херцогинята на Съсекс продуцираха документалната поредица "Хари и Меган", посветена на разрива им с Бъкингамския дворец. Сериалът постигна значителен успех, като събра 23 милиона гледания само през първите четири дни след премиерата си – рекорд за документална продукция в платформата.

Още: Бивши служители на Меган Маркъл я обвиниха в жестокост

Двойката стои и зад With Love, Meghan ("С обич, Меган") – лайфстайл поредица, посрещната със смесени реакции от англоезичната преса, но въпреки това привлякла близо 5 милиона гледания през първата половина на 2025 г. Така тя се превърна в най-гледаното кулинарно предаване в платформата за периода.

Миналата година Хари и Меган подписаха ново споразумение с Netflix. Финансовите параметри не бяха разкрити, но според медийни публикации договорът е по-скромен от предишния. Междувременно Меган се очаква да се завърне на големия екран с малка роля във филма "Close Personal Friends" ("Първи приятели"), за което американски медии съобщиха в края на 2025 г. по време на снимките му, припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Афганистан принц Хари Меган Маркъл филми
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес