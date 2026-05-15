Хари и Меган правят филм за войната в Афганистан

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл ще продуцират екранизация на книга за войната в Афганистан в рамките на партньорството си с Netflix, съобщи АФП. Книгата е на командира от британската армия Адам Джаует – "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" ("Без изход: Разтърсващата истинска история на мъже под обсада") и разказва за действията на британска военна част по време на войната в Афганистан през 2006 г.

Самият Хари, 41-годишният син на крал Чарлз III и принцеса Даяна, е участвал в две бойни мисии в страната, където достига чин капитан.

Проектите на Хари и Меган

След оттеглянето си от британското кралско семейство Хари и Меган се установиха в Калифорния. През 2020 г. двамата подписаха ексклузивен договор с Netflix, оценяван на около 100 милиона долара, макар сумата никога да не е била официално потвърдена.

В рамките на това партньорство херцогът и херцогинята на Съсекс продуцираха документалната поредица "Хари и Меган", посветена на разрива им с Бъкингамския дворец. Сериалът постигна значителен успех, като събра 23 милиона гледания само през първите четири дни след премиерата си – рекорд за документална продукция в платформата.

Двойката стои и зад With Love, Meghan ("С обич, Меган") – лайфстайл поредица, посрещната със смесени реакции от англоезичната преса, но въпреки това привлякла близо 5 милиона гледания през първата половина на 2025 г. Така тя се превърна в най-гледаното кулинарно предаване в платформата за периода.

Миналата година Хари и Меган подписаха ново споразумение с Netflix. Финансовите параметри не бяха разкрити, но според медийни публикации договорът е по-скромен от предишния. Междувременно Меган се очаква да се завърне на големия екран с малка роля във филма "Close Personal Friends" ("Първи приятели"), за което американски медии съобщиха в края на 2025 г. по време на снимките му, припомня БТА.