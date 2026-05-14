Приключи ли с киното? Мат Деймън играе като за последно (СНИМКИ)

Ролята на Мат Деймън в "Одисея" със сигурност не е последната поява на актьора на екран, но той определено се е отнесъл към нея така. В нов профил в списание "Time" на режисьора Кристофър Нолан и предстоящия му хомерически епос (в кината от 17 юли), Деймън споделя колко рядка е ролята на Одисей, особено за актьор на 55 години. "Няма много хора на средна възраст, около 50-те, които да са главни герои в такива епоси", казва носителят на "Оскар". "Гледах на този филм като на последния, който някога ще направя."

"Time" уточнява, че актьорът всъщност не се пенсионира - Деймън е възприел "Одисея" като еднократна възможност — и предизвикателство, предвид че това е високобюджетен екшън филм, заснет на локации с предимно практични ефекти. Актьорът казва пред изданието, че ролята на Одисей е най-възнаграждаващото преживяване в кариерата му в Холивуд.

"Филми като този вече не се правят. Да го направим без зелен екран, по начина, по който би го направил Дейвид Лийн, не познавам никой, освен Крис, който дори се опитва да прави това", каза Деймън.

Нолан, 55, създава огромни практически декори и екшън сцени. Амбициозната интерпретация на древногръцкия мит от режисьора на "Опенхаймер" е и първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX камери.

"Когато ти е неудобно — а това се случва през повечето време, чисто физически, заради естеството на това, което се изисква за тези кадри — ако се обърнеш през рамо, той е не повече от метър и половина от теб и прави същото, без да се оплаква“, каза Деймън за режисьора си. „Има нещо наистина хубаво в това да си войник в окопа и да се обърнеш, а генералът да е точно до теб."

Кристофър Нолан официално потвърди, че ролята на хубавата Елена във филма "Одисея" е поверена на Лупита Нионг'о, която ще изиграе и нейната близначка Клитемнестра.

