Кърт Ръсел с лоши новини за култова филмова поредица

Зимният сезон обикновено носи празнично настроение, но тази година може да се окаже различна за почитателите на поредицата "The Christmas Chronicles". В не особено обнадеждаваща новина водещият актьор Кърт Ръсел е дал да се разбере, че към момента няма непосредствени планове за трети филм, съобщава уебсайтът "Digital Spy".

Във филмите, разпространявани от Netflix, актьорът изпълнява ролята на Дядо Коледа. Първата продукция излиза през 2018 г., а две години по-късно е последвана от продължение, режисирано от Крис Колъмбъс.

Въпреки че и двата филма се радват на сравнителен успех както сред критиците, така и сред зрителите, стрийминг платформата все още не е дала официална зелена светлина за трета част. Ръсел на практика потвърждава тази позиция на Netflix, като намеква, че не се очаква скоро ново продължение. "Те работят със своите алгоритми и винаги съм смятал, че първият филм разшири пазарите им изключително бързо, а вторият направи почти същото", казва актьорът в интервю за "Movie Web". "След като вече имаш това, което имаш, колко би ти донесъл трети филм като разширение на аудиторията? Това е реалността при продукциите на много стрийминг платформи. Не знам дали изобщо някога ще направят още един."

Да играеш Дядо Коледа

Макар да не е сигурен какво ще донесе бъдещето за поредицата, Ръсел отново подчертава удоволствието си от ролята. "Обичах да играя този персонаж. Моята интерпретация на Дядо Коледа е това, което виждате. Обичах да работя с Крис Колъмбъс. Обичах крайния резултат. Харесах и двата филма. Харесах участието си в тях и самия персонаж. Обичам да играя Дядо Коледа, защото това беше важна част от живота ми със семейството ми."

Новината със сигурност ще разочарова феновете, тъй като и двата филма редовно се появяват в тренд класациите на Netflix през декември. Някои критици също са впечатлени – в Rotten Tomatoes продукциите имат съответно 67% и 66% одобрение.

В рецензията си с три звезди за "The Christmas Chronicles 2" от "Digital Spy" е посочено: "Филмът доставя това, което е важно – непретенциозно празнично забавление и Кърт Ръсел, който остава един от най-добрите Дядо Коледовци на екран. Оставя те с топло усещане., пише БГНЕС.

