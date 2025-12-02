Филмът, заради който Скарлет Йохансон е била подложена на натиск

Скарлет Йохансон разкри, че е била подложена на натиск да премахне препратките към Холокоста в своя пълнометражен режисьорски дебют "Eleanor the Great", в който Джун Сквиб играе възрастна жена, преструваща се на оцеляла от Холокоста. В интервю за Daily Telegraph Йохансон каза, че по време на предпродукционната фаза един от инвеститорите във филма заплашил да се оттегли, ако сюжетните елементи, свързани с Холокоста, не бъдат премахнати.

Защо се е наложила промяната

„Ако бяха казали: "Ще подкрепя проекта само ако снимате в Ню Джърси" или "Трябва да го заснемем до пролетта", това щеше да е едно. Но те възразяваха срещу самата същност на филма“, каза актрисата.

Във филма Сквиб играе пенсионирана еврейска вдовица, която неволно се присъединява към група за оцелели от Холокоста и впоследствие продължава да поддържа измамата, след като осъзнава грешката си. Йохансон обясни:

„Филмът трябваше да бъде за това какво се случва, когато някой бъде хванат в най-ужасната лъжа, която може да си представим; ако не Холокоста, тогава какво? Те не предложиха алтернатива. Просто казаха: "Това е проблем".

Йохансон заяви, че е отказала да направи исканите промени и инвеститорът се оттеглил, в резултат на което бюджетът останал непокрит. „Беше наистина шокиращо и бях много разочарована“. Въпреки това, според актрисата, дистрибуторът Sony Pictures Classics се намесил в последния момент и снимките продължили.

Подкрепа за Уди Алън

В същото интервю Йохансон отново заяви подкрепата си за Уди Алън, с когото работи по "Match Point", "Scoop" и "Vicky Cristina Barcelona" между 2005 и 2008 г., като каза: „Майка ми винаги ме насърчаваше да бъда себе си, да осъзнавам колко е важно да имаш интегритет и да отстояваш убежденията си“.

Алън е изолиран от голяма част от филмовата индустрия след обвиненията на дъщеря му Дилън Фароу, че я е насилил през 1992 г. Режисьорът е бил обект на разследвания, но никога не е бил обвинен. Министерството на социалните услуги на Ню Йорк заяви по време на разследването, че „няма достоверни доказателства“ в подкрепа на обвинението.

Интервюто идва след думите ѝ от 2019 г., когато заяви: „Обичам Уди. Вярвам му и бих работила с него по всяко време“.

Йохансон коментира и решението си да съди Disney за нарушаване на договора след едновременното пускане на филма "Black Widow" в кината и в платформата Disney+ — дело, което беше уредено чрез споразумение с предполагаемо обезщетение от 40 млн. долара. Тя каза, че би искала да получи повече подкрепа по време на спора си със студиото.

Йохансон добави: „Когато преминахме от модела на бонуси от кинопрожекции към разбирането как това се превежда в условията на стрийминг, всичко се превърна в нещо неопределено, без ясни правила. Така че възможността да повлияя на това е стъпка в правилната посока. Но да, бих приветствала повече подкрепа“.

Източник: БГНЕС