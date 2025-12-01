Бен Стилър направил "немислимото" преди пробива си в киното

"Не обичам да анализирам комедиите си. Говоря с психиатъра си за много неща, но никога за това", казва пред „Гардиън“ американският актьор Бен Стилър, който днес навършва 60 години.

Добил световна известност с ролите си на чудати неудачници и невротици, актьорът признава пред британското издание, че „не е нужно да копаеш много дълбоко“, за да откриеш корените на цялата тази неловкост в юношеството си. Син на родители от шоубизнеса, той посещава малко прогресивно училище в Ню Йорк, където учениците наричат учителите си по име и оформят сами учебната си програма. Въпреки това „имах истински неловки моменти и се чувствах напълно изключен от средата си. Не бях отличен ученик и определено не бях спортен тип. Харесвах театъра, но не бях театрален маниак – бях някъде по средата, влюбвах се в момичета и не се чувствах уверен, опитвах се да разбера кой съм. В гимназията бях нещо като хамелеон, нещо като муха на стената“, споделя холивудската звезда.

Още: Аманда Сейфрид се готви за продължение на "Mamma Mia". Кои звезди ще се присъединят? (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

В един момент обаче „мухата“ взима 8-милиметровата си камера и започва да прави кратки пародии на известни филми: „Челюсти във ваната“, „Летище 1975 за 10 минути“ и други. Признава, че са „доста елементарни“, но именно пародията му на „Цветът на парите“ на Скорсезе привлича вниманието на продуцентите на телевизионното шоу Saturday Night Live, които го канят за сценарист и актьор.

Когато е на 23 години, Бен Стилър започва работа в шоуто, което е мечта за хиляди актьори, но само след няколко месеца напуска. Колегата му Боб Оденкърк коментира пред „Холивуд рипортър“ решението му като „направо немислимо, изключително смело“, а Стилър пояснява пред американското издание: „Просто знаех, че не съм добър изпълнител на живо. Това ме нервираше, а правенето на филми е точно обратното – можеш да заснемеш сцената отново и отново“.

Още: За първи път в кариерата си Кийфър Съдърланд пее и танцува в коледен филм (ВИДЕО)

Пробивът му в киното е с романтичната комедия „Хапки от реалността“ (1994), в която той режисира и играе основния персонаж, а майка му се изявява в една от малките роли. Голямата известност обаче идва четири години по-късно, когато Стилър участва в „Ах, тази Мери“ на братята Фарели.

Снимка: There's Something About Mary/Facebook

„Докато не играеш в голям блокбастър, никой не те следи. А след това всички започват да питат: „О, какъв е следващият филм?“. Плащат ти повече пари и имат очаквания, а следващият ми проект беше „Секретен екип“ (1999), казва Стилър пред „Гардиън“ със смях, защото точно този филм не е от най-силните му.

Снимка: There's Something About Mary/Facebook

Кариерата на актьора продължава да се развива много добре през следващите години, като често той е и режисьор, сценарист и продуцент на филмите. През 2000 г. дори играе редом с Робърт де Ниро в „Запознай се с нашите“.

Още: Нов фаворит за Джеймс Бонд: Калъм Търнър притежава нужните качества за ролята

Рики Джървейс, който участва заедно със Стилър в „Нощ в музея“, коментира: „Всъщност Бен не играе комедийни герои. Той не нахлува в стаята, не се препъва и не казва нещо абсурдно. Много по-естествено е. Той играе герои, които имат сляпо петно: мислят, че се държат нормално, но всъщност се държат като идиоти; мислят, че са готини, а не са, като Зулендър например. Няма нищо по-смешно от някой, който се опитва да бъде сериозен“.

Снимка: Meet the Parents/Facebook

През 2000 г. Стилър се жени за актрисата Кристин Тейлър и двамата играят заедно в „Зулендър“, „Големи топки“ и „Тропическа буря“. Раждат им се две деца, но през 2017 г. холивудската двойка се разделя.

По време на КОВИД пандемията актьорите решават да останат в дома си в Ню Йорк, за да бъдат с децата си, и след няколко месеца се събират отново. „Не очаквах, че ще се съберем“, казва Стилър пред „Холивуд рипортър“. „Когато се разделяхме, имаше част от мен, която не беше готова просто да се откаже. Вероятно донякъде това се дължи на факта, че съм наблюдавал търканията между родителите си“, пояснява комикът.

Днес децата му Ела (23) и Куинлин (20) също искат да станат актьори. „Вероятно изпитвам същото, което са изпитвали родителите ми“, казва Стилър. „Осъзнавам таланта им и желанието им да се занимават с това и ги подкрепям на сто процента. Също така знам, че това е труден бизнес и като грижовен родител не искаш децата ти да понасят удари от всички посоки“

Снимка: Getty Images

Бен Стилър често участва в благотворителни кампании и открито подкрепя Демократическата партия в САЩ. През юни 2022 г. той посети Украйна и се срещна с президента Володимир Зеленски, за да изрази подкрепата си за страната. В САЩ е дарявал пари за кандидат-президентските кампании на Барак Обама, Хилари Клинтън, Камала Харис и други политици от Демократическата партия.

Още: "Безопасните тръпки" на хоръра: Защо страшните истории ни вълнуват, но и травмират

През последните две години Бенджамин Стилър (както е пълното му име) бе отдаден на сериала Severance на Apple TV+, на който е изпълнителен продуцент и режисьор.

Актьорът направи и документален филм за родителите си Stiller & Meara: Nothing Is Lost. Майка му Ан Меара, католичка, която по-късно приема юдаизма, умира през 2015 г. Баща му Джери, наследник на полски и австрийски евреи, умира през 2020 г.

Снимка: Getty Images

„Първоначално си казах – искам просто да направя филм за родителите си и не искам да участвам в него“, пояснява Стилър пред „Холивуд рипортър“. „Но после си казах: чакай, трябва да участвам в него, защото трябва да бъда честен относно гледната си точка. Това е по-трудно и неудобно“.

Той си спомня, че творческият процес на родителите му винаги се е случвал вкъщи, защото те трябвало да пишат и да играят заедно. „Добрата страна на това беше, че имаше много творчество и се насърчаваше креативността, а лошата – че нямаше разграничение, домът и работата се сливаха в едно и това създаваше стрес“, разказва комикът.

Още: Ролята, заради която Бандерас чистел риба всеки ден и миришел ужасно

Ето защо Бен Стилър навлиза в шоубизнеса с голяма преднина пред връстниците си. От малък е запознат с трудностите при изграждането на дългосрочна кариера в развлекателния бизнес, обобщава „Холивуд рипортър“, цитирани от БТА.