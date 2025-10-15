Гари Олдман: Това са 10-те най-велики филма на всички времена

Считан за един от актьорите, които най-умело се преобразяват на екрана, британската киноикона Гари Олдман притежава хамелеонски талант да влезе във всяка роля, която пожелае. Член на т.нар. Brit Pack – група от обещаващи британски актьори от края на 80-те години, в която влизат още Колин Фърт, Тим Рот и Даниел Дей-Луис – Олдман вероятно е най-успешният от всички. Неговата актьорска отдаденост е без аналог, а пълното потапяне в образите личи във всеки негов филм.

През кариерата си той е изиграл редица исторически личности като Лудвиг ван Бетовен, Сид Вишъс, Джо Ортън и Уинстън Чърчил. „Имам сравнително добър слух и мога да имитирам хората. Не ги изучавам в детайли, но като имитатор гледам един конкретен източник“, споделя Олдман през 2017 г.

С впечатляваща филмография зад гърба си и съвместни проекти с имена като Майк Лий, Франсис Форд Копола, Люк Бесон, Дейвид Финчър и Кристофър Нолан, както и с режисирания от самия него "Нито залък" (1997), Олдман има пълното право да определи кои са десетте най-велики филма в историята на киното.

В скорошната анкета на списание Sight and Sound за 100-те най-велики филма на всички времена, актьорът посочва произведения на Франсоа Трюфо, Федерико Фелини, Франсис Форд Копола, Стенли Кубрик, Роберто Роселини и Джон Касаветис – списък, който потвърждава дълбокото му познаване на седмото изкуство.

Сред тях е класиката на Фелини „Осем и половина“ (1963) – сюрреалистична драма с елементи на комедия за режисьор в творческа криза. Друго заглавие е романтичният шедьовър на Уонг Карвай „В настроение за любов“ (2000) – един от най-съблазнителните филми в историята, въпреки липсата на секс сцени.

Не липсва и Кубрик – Олдман избира „Д-р Стрейнджлав“ (1964), сатира за ядрена катастрофа и некомпетентни политици. Но единственият посочен от него филм, който попада и в личния му топ 5, е „Разговорът“ (1974) на Копола.

10-те най-велики филма според Гари Олдман:

„400-те удара“ ("The 400 Blows", 1959) – Франсоа Трюфо

„Осем и половина“ (8½, 1963) – Федерико Фелини

„Разговорът“ ("The Conversation", 1974) – Франсис Форд Копола

„Д-р Стрейнджлав или: Как престанах да се тревожа и обикнах бомбата“ ("Dr. Strangelove", 1964) – Стенли Кубрик

„Съпрузи“ ("Husbands", 1970) – Джон Касаветис

„В настроение за любов“ ("In the Mood for Love", 2000) – Уонг Карвай

„Децата на рая“ ("Les Enfants du Paradis", 1945) – Марсел Карне

„Рим - открит град“ ("Rome, Open City", 1945) – Роберто Роселини

„Възнаграждение за страха“ ("The Wages of Fear", 1953) – Анри-Жорж Клузо

„Вятърът ще ни понесе“ ("The Wind Will Carry Us", 1999) – Абас Киаростами

Източник: БГНЕС