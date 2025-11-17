От днес: Двоен скок на цени за такситата в Пловдив

От днес, 17 ноември, увеличават цените на такситата в Пловдив. Промяната засяга дневната тарифа на километър, която става 1,37 лв., а нощната - 1,56 лв. Ръстът е между 18 и 27 стотинки. Повикването ще се таксува двойно - до момента беше 0,25 лева, а сега ще е 0,49 лева.

"Увеличението на таксиметровите услуги е заради догонването на инфлацията, а не заради предстоящото въвеждане на еврото. Един среден курс ще е горе-долу около едно левче разлика, така че мисля, че не е драстично", каза пред БНР Диян Станев, който е председател на Асоциацията на таксиметровите водачи в Пловдив.

Той допълни, че с осъвременените цени оборотът на таксиметровите шофьори ще се повиши с 10%. "На един таксиметров шофьор оборотът не му е чиста печалба, защото той има ужасно много разходи", обясни Станев.

Още: Цената на такситата в София скача драстично

Общинският съвет не трябва да разглежда и гласува промяната в тарифите на пловдивските таксита, тъй като актуализираните цени попадат в максималните граници на наредбата. 80% от таксиметровите автомобили в града под тепетата вече са с настроени за еврото апарати.

Още: Да делнем цялата София на синя и зелена зона, няма какво да се мотаем