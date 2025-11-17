Войната в Украйна:

В защита на децата: Столична община измисли наръчник за мръсния въздух

17 ноември 2025, 11:02 часа 174 прочитания 0 коментара
В защита на децата: Столична община измисли наръчник за мръсния въздух

Как децата да бъдат защитени от мръсния въздух. Това се обяснява подробно в нов наръчник, дело на Столичната община и сдружение "Въздух за здраве".

В документа се дават ясни препоръки за действие при прогноза за замърсяване на въздуха, за да могат училищата и детските градини да имат яснота как да структурират дейността си, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Официални мерки и протоколи за реакция

Практическото ръководство "Чист въздух за децата" има за цел да подпомогне всички учебни заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата. В него за изложени превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, като наръчникът вече се разпространява в яслите, градините и училищата.

Източник: БГНЕС

През октомври се състояха серия от специализирани обучения "Чист въздух за здрави деца", насочени към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли в столицата. 

"Със старта на отоплителния сезон неминуемо се увеличават и количествата на вредни емисии в атмосферния въздух. Сега е особено важно да обърнем повече внимание на грижата за най-уязвимите групи. Ръководството съдържа много ясни и конкретни мерки, които всеки един преподавател би могъл да предприеме, за да се ограничат максимално рисковете за децата", заяви Надежда Бобчева, зам-кмет в направление "Зелена система, екология и земеползване".   

Основна препоръка - стойте на закрито

При дни с високи нива на замърсяване препоръките са деца да останат на закрито с филтриран въздух. Друго предложение е сухото метене да бъде заместено с мокро почистване. Препоръчва се и използване на въздушни НЕРА филтри в класните стаи, за да се намали прахът и концентрацията на финни прахови частици.

За училищата са записани и мерки за управление на физическите дейности - при дни с повишено замърсяване, часовете по физическо да се провеждат на закрито, за да се намали вдишването на замърсители от децата.

Част от по-широка стратегия

Местната власт съобщава, че новият наръчник е част от по-широката стратегия на Столичната община за прилагане на новата Директива на Европейския съюз за качеството на въздуха, редом с други мерки като въвеждането на нискоемисионната зона за транспорт и ускорената подмяна на печките на твърдо гориво. 

Други предприети стъпки за подобряване на чистотата на въздуха в столицата са разширяването на метрото в София, подмяната на подвижния състав на наземния градски транспорт, разширяването на зелената система в града и увеличаване на обхвата на механизирано метене и миене на улиците с над 30%. Предстои и въвеждане стандарти за училищата, които ще регламентират проветряването и използването на филтриращи системи, посочват от общината, цитирани от БТА.

От 1 декември 2025 г. Столичната община отново ще въведе нискоемисионната зона за автомобили в централната градска част, като тази година нейният обхват се разширява. Целта е да се намали замърсяването на въздуха с азотни оксиди и фини прахови частици през зимните месеци, когато автомобилният трафик е по-интензивен.

Десислава Любомирова
София замърсяване на въздуха чист въздух мръсен въздух
