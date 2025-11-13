Любопитно:

Георги Тошев в "Студио Actualno": Интригуващ разказ за легендата Руси Чанев

13 ноември 2025, 11:11 часа 365 прочитания 0 коментара

"За мен Руси Чанев е бездънен. Той е на 80 години и има енергия на 30-годишен", това заяви в Студио Actualno Георги Тошев, който ще представи на фестивала Киномания своя документален филм "Душа на актьор". "Руси Чанев продъжава да бъде загадка, той е един от най-проникновените артисти и изключително автентичен човек, което е рядкост, когато общуваш с артисти от този мащаб", каза още Тошев.

Прожекцията на филма за Руси Чанев в рамките на фестивала Киномания ще се състои на 19 ноември от 18:30 ч. в кино "Одеон" с вход свободен, но желаещите да го гледат трябва да вземат безплатни покани от касата на киното, докато все още има налични.

Авторът на филма "Душа на актьор" добави: "Руси се разделя със своите образи, напуска ги и в живота си е Руси. Неговата душа е бездънна". Тошев разкри още, че легендарният Руси Чанев представлява любопитен парадокс: "От човек, който изгражда толкова сложни образи, до този обикновен човек." Той разказа още, че е поканил Руси Чанев заради 50-годишнината на филма "Осъдени души" по романа на Димитър Димов, но постепенно актьорът е започнал да споделя за нещата, които го вълнуват.

Каква е била първата реакция на Руси Чанев, когато е гледал филма и кога Георги Тошев се е успокоил, че "Душа на актьора" се е получил - гледайте във видеото.

В Студио Actualno Георги Тошев коментира не само новия си филм, но и политиката в България, както и състоянието на телевизионния бизнес у нас. Цялото интервю с него можете да гледате ТУК.

Неда Ковачева
