Делото "Дебора" продължава: Съдът изслушва свидетели

С разпит на Дебора Михайлова в присъствието на психолог и психиатър продължава днешното съдебно заседание по делото срещу обвинения за заплахи за убийство, нанесените на момичето рани с макетен нож и нейното остригване от Георги Георгиев. "Моят разпит продължава две години и половина по-късно. Думите говорят сами по себе си", каза младата жена на влизане в залата и отбеляза, че се чувства уморена. Предстои и разпит на още един свидетел.

"Минало е много време, тя някои неща не си ги спомня. Всеки иска да бъде подробен и е нормално разпитът да продължи дълго", обясни от своя страна адвокатът й Слав Даскалов.

"Като всеки един невинен човек, който е обвинен в такова тежко престъпление не е нормално Георги да се чувства добре", каза защитникът на Георгиев - Валентин Димитров. Той отбеляза, че задържането му в ареста е било заради заканата за убийство, а останалите обвинения определи като "пришити".

Припомням, че след многократно влизане и излизане от ареста Георги Георгиев бе пуснат на свобода под парична гаранция.

Тогава Дебора каза, че се чувства "страшно разочарована". "Довчера си мислех, че ние, жените в България, които сме преживели домашно насилие, сме защитени, имаме право да искаме справедливост. Знаете ли моето време как мина? Със страх. Не мисля, че животът ми струва 10 000 лева", сподели тя.