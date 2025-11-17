Нестандартен паркинг: Вадят кола от подлез (СНИМКИ)

Необичаен инцидент привлече вниманието на жители и минувачи във Варна днес, след като автомобил с чужд регистрационен номер беше открит паркиран в подлеза зад спирка „Осми декември“. Към момента обстоятелствата около това как колата е попаднала там остават неизяснени, предава БГНЕС.

Полицията е пристигнала на място веднага след подаден сигнал сутринта. Все още не е установен собственикът на автомобила.

На място са и екипи на “Пожарна безопасност и защита на населението”, а служителите на МВР Варна извършват оглед и събират информация, за да разберат по какъв начин автомобилът е достигнал до подлеза и дали са нанесени щети.

От полицията съобщиха, че за изваждането на превозното средство ще се използва съдействието на пожарната. С помощта на лебедки и дълги колани специалистите ще изтеглят автомобила от подземното пространство.

