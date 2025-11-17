Любопитно:

Нестандартен паркинг: Вадят кола от подлез (СНИМКИ)

17 ноември 2025, 10:50 часа 278 прочитания 0 коментара
Нестандартен паркинг: Вадят кола от подлез (СНИМКИ)

Необичаен инцидент привлече вниманието на жители и минувачи във Варна днес, след като автомобил с чужд регистрационен номер беше открит паркиран в подлеза зад спирка „Осми декември“. Към момента обстоятелствата около това как колата е попаднала там остават неизяснени, предава БГНЕС.

Снимка БГНЕС

Полицията е пристигнала на място веднага след подаден сигнал сутринта. Все още не е установен собственикът на автомобила.

Още: Кола влезе в подлез във Варна, шофьорът твърди, че спирачките отказали

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На място са и екипи на “Пожарна безопасност и защита на населението”, а служителите на МВР Варна извършват оглед и събират информация, за да разберат по какъв начин автомобилът е достигнал до подлеза и дали са нанесени щети.

Снимка БГНЕС

От полицията съобщиха, че за изваждането на превозното средство ще се използва съдействието на пожарната. С помощта на лебедки и дълги колани специалистите ще изтеглят автомобила от подземното пространство.

Още: Тийнейджърка взе колата на баща си, падна в подлез във Варна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Паркиране Подлез Варна автомобил
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес