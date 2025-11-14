Любопитно:

Никълъс Кейдж с ключова роля в новия мафиотски филм "Gambino"

Никълъс Кейдж ще се събере отново с режисьора Джон Ву почти 30 години след култовия им екшън „Лице назаем“. Актьорът ще участва във филма "Gambino", написан от автора на „Лоши момчета“ Джордж Гало и носителя на „Оскар“ Ник Валеонга. По информация на "Variety" сюжетът проследява Карло Гамбино – син на месар от Сицилия, превърнал се в един от ключовите босове в подземния свят на Ню Йорк. След смъртта му градът е разтърсен, а носителят на „Пулицър“ Джими Бреслин тръгва по следите му, за да открие човека зад мита и легендата.

В официалния синопсис се казва: „Чрез гласовете на хората, които са го обичали и които са го страхували, Бреслин разкрива как външният стоик е прикривал безмилостност и как един аутсайдер успява да преосмисли властта, лоялността и американската мечта.“

Феновете чакат ново сътрудничество между Кейдж и Ву още от 1999 г. Тогава Paramount обяви планове за римейк на „Лице назаем“ с нов актьорски състав. През 2021 г. стана ясно, че Адам Уингард подготвя продължение на оригиналния филм.

За отношенията между Кейдж и Ву

„Лице назаем“ разказва за агентът от ФБР Шон Арчър (Джон Траволта), който се подлага на трансплантация на лице, за да се превърне в своя най-голям враг – терориста Кастър Трой (Никълъс Кейдж), припомня списание „Far Out“.

През 2023 г. Кейдж призна, че някога е бил много близък с Ву: „Не сме говорили от доста време, но някога бяхме много близки.“ Самият Ву неведнъж е изразявал възхищението си от актьора и стила му на работа, като е подчертавал, че Кейдж веднага показва „кой е този герой и какъв е стилът на филма“.

Снимка: Getty Images

Филмът ще бъде финансиран от NextG Film. „Нашата цел е да обединим най-добрите творци на Холивуд със смелия предприемачески дух на Силициевата долина“, каза Едуард Зенг от компанията, цитиран от БГНЕС.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
