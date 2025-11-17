Войната в Украйна:

За да няма сблъсъци по границите: Сеул предложи преговори с Пхенян

17 ноември 2025, 10:37 часа 252 прочитания 0 коментара
Южнокорейската армия предложи преговори със Северна Корея, за да се избегнат сблъсъци по границата, позовавайки се на неотдавнашните набези на севернокорейските войски, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„За да се предотвратят случайни сблъсъци и да се облекчат военните напрежения, нашата армия официално предлага двете страни да проведат междукорейски военни преговори, за да обсъдят установяването на ясна референтна зона за военна демаркационна линия“.

Това заяви Ким Хонг-чеол, заместник-министър на националната отбрана, визирайки военната демаркационна линия по границата.

Спасиана Кирилова
