13 ноември 2025, 08:16 часа 449 прочитания 0 коментара
Адел заменя музиката с кино: Дебютира във филм на Том Форд

Адел временно ще замени музиката с кино, като ще направи своя дебют в новия филм на бившия моден дизайнер Том Форд. Певицата ще се появи редом до звезди като Никълъс Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Колин Фърт, Пол Бетани и Оуен Купър във филма "Cry to Heaven" (Плач до небето), съобщи "Би Би Си".

Повече за филма "Cry to Heaven"

Лентата е адаптация по едноименния роман на Ан Райс от 1982 г., чието действие се развива през XVIII век сред прочутите "кастрати" — мъже певци, кастрирани в детството, за да запазят високите си гласове. Романът проследява съдбата на двама кастрати, които се превръщат в успешни оперни изпълнители във Венеция и чиито животи се преплитат драматично.

Форд ще бъде режисьор, продуцент и сценарист на филма, но подробности за ролите на Адел и останалите актьори все още не са разкрити.  В актьорския състав ще участват още Киаран Хайндс, Джордж Маккей, Марк Стронг, Хънтър Шафер и Тандиве Нютън.

Адел, една от най-популярните британски певици, издаде последния си албум преди четири години и остана извън светлината на прожекторите, след като приключи резиденцията си в Лас Вегас преди година. Тя сподели, че планира да си вземе "дълга почивка" след турнето си, за да се посвети на "други творчески неща за известно време".

Междувременно Том Форд - едно от най-големите имена в модата - вече е създал два високо оценени филма: "A Single Man" (2009) с Колин Фърт и Никълъс Холт и "Nocturnal Animals" (2016), който му донесе две номинации за БАФТА.

След като през 2022 г. продаде своята модна къща Tom Ford на Estée Lauder за 2,8 милиарда долара, дизайнерът обяви, че "се сбогува с модата" и ще посвети следващите 20 години от живота си на киното.

"Обожавам правенето на филми — това беше най-голямото удоволствие в живота ми", сподели Форд пред списание GQ. 

Източник: БГНЕС

Весела Софева
Адел Том Форд Cry to Heaven
