Адел заменя музиката с кино: Дебютира във филм на Том Форд

Адел временно ще замени музиката с кино, като ще направи своя дебют в новия филм на бившия моден дизайнер Том Форд. Певицата ще се появи редом до звезди като Никълъс Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Колин Фърт, Пол Бетани и Оуен Купър във филма "Cry to Heaven" (Плач до небето), съобщи "Би Би Си".

Повече за филма "Cry to Heaven"

Лентата е адаптация по едноименния роман на Ан Райс от 1982 г., чието действие се развива през XVIII век сред прочутите "кастрати" — мъже певци, кастрирани в детството, за да запазят високите си гласове. Романът проследява съдбата на двама кастрати, които се превръщат в успешни оперни изпълнители във Венеция и чиито животи се преплитат драматично.

Още: Имот, заклеймен от Адел, че е обитаван от духове, не може да намери нов собственик

Форд ще бъде режисьор, продуцент и сценарист на филма, но подробности за ролите на Адел и останалите актьори все още не са разкрити. В актьорския състав ще участват още Киаран Хайндс, Джордж Маккей, Марк Стронг, Хънтър Шафер и Тандиве Нютън.

Адел, една от най-популярните британски певици, издаде последния си албум преди четири години и остана извън светлината на прожекторите, след като приключи резиденцията си в Лас Вегас преди година. Тя сподели, че планира да си вземе "дълга почивка" след турнето си, за да се посвети на "други творчески неща за известно време".

Междувременно Том Форд - едно от най-големите имена в модата - вече е създал два високо оценени филма: "A Single Man" (2009) с Колин Фърт и Никълъс Холт и "Nocturnal Animals" (2016), който му донесе две номинации за БАФТА.

Още: Спират хит на Адел в цял свят (ВИДЕО)

След като през 2022 г. продаде своята модна къща Tom Ford на Estée Lauder за 2,8 милиарда долара, дизайнерът обяви, че "се сбогува с модата" и ще посвети следващите 20 години от живота си на киното.

"Обожавам правенето на филми — това беше най-голямото удоволствие в живота ми", сподели Форд пред списание GQ.

Източник: БГНЕС