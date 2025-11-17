Любопитно:

Най-лошите подозрения са потвърдени: Саботаж в Полша и експлозия на жп линия (СНИМКИ)

17 ноември 2025, 10:59 часа 256 прочитания 0 коментара
Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск. "За съжаление, най-лошите подозрения бяха потвърдени. По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в социалната мрежа Х. "Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети", добавя той.

Местната полиция заяви вчера, че машинист е съобщил за щети по жп линията в Централна Полша.

По-рано властите в Полша вече са заявявали, че тъй като страната е разпределителен център за помощи за Украйна във войната това я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
