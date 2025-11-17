Най-лошите подозрения са потвърдени: Саботаж в Полша и експлозия на жп линия (СНИМКИ)

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск. "За съжаление, най-лошите подозрения бяха потвърдени. По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в социалната мрежа Х. "Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети", добавя той.
Местната полиция заяви вчера, че машинист е съобщил за щети по жп линията в Централна Полша.
По-рано властите в Полша вече са заявявали, че тъй като страната е разпределителен център за помощи за Украйна във войната това я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.
Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Someone damaged the railway tracks leading to Ukraine in Poland— Sprinter Press (@SprinterPress) November 17, 2025
Polish Prime Minister Donald Tusk suggested that sabotage occurred. pic.twitter.com/6eRyFqbv4D
