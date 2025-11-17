Мицкоски направи нощна обиколка на Скопие с новия кмет: Отидоха на лунапарк (ВИДЕО и СНИМКИ)

Македонският премиер Христиан Мицковски и новият кмет на Скопие в лицето на Орче Георгиевски направиха нощна обиколка на македонската столица, съобщи press24.mk. Обиколката е следствие от повторното почистване с вода на центъра на Скопие и насипа на Вардар през уикенда. "Вечерна обиколка на площада и част от Градския парк. Всичко беше чисто и подредено, както подобава на нашето Скопие!", написа Мицкоски в платформата Х.

Заведе кмета на лунапарк

Двамата са посетили и лунапарка, за който скоро ще бъде стартирана процедурата по реализация, става ясно от публикацията на Мицкоски.

Въодушевен от посещението изглежда и кметът на Скопие, който във "Фейсбук" разказа: „Посетихме и това, от което не само Скопие, но и Македония има нужда от много години - Луна парк, за който скоро ще започнем процедурата по реализирането му“.

Вечерна обиколка на плоштадот и дел од Градскиот парк. Се беше чисто и средено како што доликува за нашето Скопје!



Го посетивме и Луна Паркот за кој наскоро се започнува постапка за негова реализација. pic.twitter.com/WarzxywIMN — Христијан Мицкоски (@MickoskiHM) November 17, 2025

Скопие изглежда както трябва, според новия кмет "Вечерна обиколка на Скопие с премиера Христиан Мицковски. Сега най-накрая изглежда като метрополис, както трябва. Улиците и площадите са чисти, пълни с посетители – лошият образ, с който сме свикнали, го няма. И никога повече няма да се повтори!",написа Георгиевски във "Фейсбук". Припомняме, че точно преди местните избори старият кмет Данела Арсовска имаше проблеми с боклука. В тази връзка Георгиевски посочи и проблема с поддържането на обществената хигиена, като се оплака, че контейнерите често се чупят, което генерира високи разходи за ремонта им.

Снимка: Орце Ѓорѓиевски - Orce Gjorgjievski

Турция плаща за осветление в Скопие

Кметът Георгиевски информира и за получено дарение за осветление на Каменния мост. Дарението от турска община е в размер на 9 милиона денара. Изпълнението на проекта очаква одобрение от министъра на културата и туризма Зоран Лютков. ОЩЕ: Сътресения след местния вот: Уж послушната албанска партия иска още министри от Мицкоски