Папа Лъв XIV посочи любимите си филми: Сред тях е световен хит (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV разкри любимите си филми преди срещата си с видни личности от света на киното в събота. И четирите филма, избрани от папата, са излезли през 20-и век, като най-старият в списъка е "Животът е прекрасен", излязъл през 1946 г., според изявление на Ватикана. Режисиран от Франк Капра, филмът разказва историята на ангел, който слиза от небето, за да помогне на един бизнесмен да оцени смисъла на своето съществуване.

Следващият филм, избран от папата, е мюзикълът "Звукът на музиката" от 1965 г., режисиран от Робърт Уайз, който проследява историята на млада монахиня в обучение, която става гувернантка на седем деца в навечерието на нацистката анексия на Австрия.

Папа Лъв XIV избра и филма "Обикновени хора" от 1980 г., режисиран от Робърт Редфорд, който разказва историята на двойка и техния син, които се борят да се справят със смъртта на брат му. Накрая папата посочва "Животът е прекрасен" - филм от 1997 г. на Роберто Бенини, който разглежда темите за любовта и надеждата на фона на нацисткия холокост. "Животът е прекрасен" на Бенини се превърна в световен хит и спечели три награди "Оскар" - за най-добър актьор в главна роля (Роберто Бенини), най-добра оригинална музика (Никола Пиовани) и най-добър чуждоезичен филм.

Среща на папата с киното

Филмовите пристрастия на папата идват, след като той "изрази желанието си да задълбочи диалога със света на киното, и по-специално с актьори и режисьори, като проучи възможностите, които артистичната креативност предлага за мисията на Църквата и насърчаването на човешките ценности", се казва в изявлението.

Редица звезди от филмовата индустрия са потвърдили, че ще пътуват до Ватикана за аудиенция с папа Лъв XIV в Апостолическия дворец в събота, включително Кейт Бланшет, Спайк Лий и Гаспар Ное, съобщи Ватикана.

Интересно е, че предшественикът на Лъв - папа Франциск, разкри любовта си към италианското кино след Втората световна война в интервю за римския вестник "La Repubblica" през октомври 2013 г., като спомена филма "Пътят" на Федерико Фелини от 1954 г. и "Рим, открит град" на Роберто Роселини, излязъл през 1945 г., припомня CNN.