Изключителен принос към телевизията: Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата "Каръл Бърнет"

14 ноември 2025, 10:00 часа 333 прочитания 0 коментара
Актрисата Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата „Каръл Бърнет“ за изключителния си принос към телевизията "на и извън екрана", предаде Асошиейтед прес. „Кариерата на Сара Джесика Паркър въплъщава духа на наградата „Каръл Бърнет“, каза Хелън Хони, президент на Фондация „Златен глобус“. „Нейното пионерско влияние върху телевизията и отдадеността ѝ към разказването на истории на сцената и на екрана оставят незаличим отпечатък върху поп културата. За нас е чест да отпразнуваме изключителния ѝ принос към тази индустрия“, добави тя, цитирана от Асошиейтед прес.

Снимка: Getty Images

Връчването на наградите

Наградата „Каръл Бърнет“ ще бъде връчена на специалното събитие Golden Eve, на което ще бъде даден и призът "Сесил Б. Демил". Тази година той ще бъде връчен на актрисата Хелън Мирън.

Предаването Golden Eve ще бъде излъчено по Си Би Ес на 8 януари - три дни преди връчването на отличията "Златен глобус" на 11 януари. Ще бъде достъпно и в "Парамаунт плюс". Водеща на церемонията за наградата "Златен глобус" за втори път ще бъде Ники Глейзър.

Сара Джесика Паркър е най-известна с ролята си на Кари Брадшоу в сериала на HBO „Сексът и градът“ и продължението „И просто ей така...“. Сред филмите ѝ са „Фокус‑мокус“, „Фалстарт“, „Клуб „Първа съпруга“, „Скъпа, няма не мога". Отличена е с „Еми". Паркър беше и в журито, което определя носителя на наградата "Букър" тази година.

Снимка: Getty Images

Наградата „Каръл Бърнет“ е учредена през 2019 г. и се връчва на личности „с изключителен принос към телевизията на или извън екрана“. Сред предишните носители на приза са Тед Дансън, Норман Лиър, Райън Мърфи, Елън де Дженерис, припомня БТА.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Сара Джесика Паркър кино
