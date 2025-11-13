Любопитно:

Пловдив отново ще посрещне фестивала "Златен ритон": Показват над 80 филма

Двадесет и деветият поред фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен ритон" ще се проведе от 17 до 22 декември в Lucky Дом на киното в Пловдив, съобщават отганизаторите. По думите им в рамките на шест дни ще бъдат показани над 80 филма, обединени в конкурсни и специални програми. Сред акцентите тази година са представянето на новия брой на списание "Проблеми на изкуството" (4/2025), премиерите на филмите "Пънк по време на комунизъм", "Кучето на Златю", "Походът на амазонките", както и специалната прожекция на "Тема с вариации" на Лиляна Бързева при откриването.

Публиката ще има възможност да се срещне с автори, продуценти и изследователи в рамките на съпътстващи събития, сред които и представянето на книгата "Екранната музика отблизо" на проф. д-р Клер Леви, както и представяне на новия брой на списание "Проблеми на изкуството" с фокусна тема "Съвременни рецепции в изкуството: образ, текст и контекст".

Режисьорът Тонислав Христов, фотограф: Елица Матеева

Творбите в конкурсната програма ще бъдат оценявани от жури в състав: Галина Лардева - изкуствовед, Галина Жекова – кинокритик, Тонислав Христов (миналогодишен лауреат на "Златен ритон"), Иван Попов – Заека (миналогодишен лауреат на "Златен ритон" за анимация) и Юрий Дачев – драматург и сценарист.

Съпътстващи събития

Съпътстващо събитие на тазгодишното издание на фестивала е изложбата "Жени режисьорки в българското документално кино през 20 век". Чрез архивни фотографии, кадри от филми и кратки информативни текстове изложбата възстановява паметта за българските режисьорки, техния принос и разкрива богатството на документалното кино у нас. Заедно с експозицията ще бъде представен и специален каталог, който съдържа информацията от изложбените табла. В проекта участват Теодора Стоилова-Дончева, Петя Александрова, Гергана Дончева, Елица Гоцева, Анна Шойлева-Чомакова и Даниел Нечев.

Организаторите посочват, че "Златен ритон" събира утвърдени имена и млади автори, превръщайки се в жива сцена за идеи, диалог и професионален обмен в българското кино.

Събитието по традиция чества юбилеите на знакови имена, като тази година това са годишнините на Марин Дамянов и Константин Занков, които ще бъдат отбелязани с филмите "Ботев – в сянката на паметника" и "Съдбата като джаз".

Росен Елезов, снимка: Rosen Elezov/Facebook

От екипа на фестивала отбелязват, че ще бъде отдадена почит и на напуснали ни кинотворци - ще си спомним за Атанас Киряков чрез филма му "1200 страници болка", както и за съвсем наскоро починалия Росен Елезов, преживявайки филма му за голямата джаз певица Йълдъз Ибрахимова - "Йълдъз – цветовете на гласа".

Най-старият и престижен форум за български документални и анимационни филми ще завърши на 22 декември с тържествена церемония по връчването на наградите "Златен ритон" и прожекция на отличените филми. 

Фестивалът на българското документално и анимационно кино "Златен ритон" се провежда традиционно в Пловдив, а прожекциите са в Lucky Дом на киното (Дом на науката и техниката). Организатор на е ИА "Национален филмов център", а съорганизатори – Министерството на културата, Община Пловдив и други професионални организации и институции.

Яна Баярова
