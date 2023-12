Гледайте на живо наградите на Европейската филмова академия

Победителите ще станат известни на празничната церемония по връчването на Европейските филмови награди – най-престижните отличия за европейско кино, която ще се състои на 9 декември в Берлин, организирана от Европейската филмова академия и European Film Academy Productions. Събитието ще бъде предавано на живо на www.europeanfilmawards.eu, като ще може да бъде проследено също и на сайта на Международния филмов фестивал София Филм Фест – www.siff.bg.

Номинациите за Европейските филмови награди 2023

Номинации за европейски филм

- "Анатомия на едно падане" ("Anatomie d'une chute"), режисьор Жюстин Трие, продуценти Мари-Анж Лусиани и Давид Тион (Франция)

- "Паднали листа" ("Kuolleet lehdet"), режисьор Аки Каурисмаки, продуценти Аки Каурисмаки, Миша Джаари, Марк Льов и Райнхард Брундиг (Финландия, Германия)

- "Зелена граница" ("Zielona granica"), режисьор Агнешка Холанд, продуценти Марчин Върхославски, Фред Бърнстейн и Агнешка Холанд (Полша, Франция, Чехия, Белгия)

- "Аз, капитан" ("Io Capitano"), режисьор Матео Гароне, продуценти Матео Гароне, Паоло Дел Броко, Ардаван Сафаи и Йозеф Роучоп (Италия, Белгия)

- "Зона на интерес" ("The Zone of Interest"), режисьор Джонатан Глейзър, продуценти Джеймс Уилсън и Ева Пушчинска (Великобритания, Полша, САЩ)

Номинации за европейски режисьор

Жюстин Трие за "Анатомия на едно падане"

Аки Каурисмаки за "Паднали листа"

Агнешка Холанд за "Зелена граница"

Матео Гароне за "Аз, капитан"

Джонатан Глейзър за "Зона на интерес"

Номинации за европейски актьор

Томас Шуберт в "Пожар" ("Afire")

Юси Ватанен в "Паднали листа"

Джош О'Конър в "Химера" ("La chimera")

Мадс Микелсен в "Обетована земя" ("The Promised Land")

Кристиян Фрайдел в "Зона на интерес"

Номинации за европейска актриса

Сандра Хюлер в "Анатомия на едно падане"

Ека Чавлейшвили в "Кос кос къпина" (Blackbird Blackbird Blackberry)

Алма Пьойсти в "Паднали листа"

Миа МакКена-Брус в "Как да правим секс" ("How to Have Sex")

Леони Бенеш в "Учителската стая" ("The Teachers' Lounge")

Сандра Хюлер в "Зона на интерес"

Номинации за европейско откритие – награда на ФИПРЕССИ

Тази награда се връчва в сътрудничество с ФИПРЕССИ – Международната федерация на филмовите критици, на режисьор за дебютен пълнометражен игрален филм. Комисия, съставена от членове на ФИПРЕССИ и експерти, назначени от Европейската филмова академия, взема решение за шестте номинирани продукции.

- "20 000 вида пчели" ("20.000 especies de abejas"), режисьор Естибалис Уресола Солагурен (Испания)

- "Как да правим секс" ("How to Have Sex"), режисьор Моли Манинг Уокър (Великобритания, Гърция)

- "Оградата" ("Ля Палісіада"), режисьор Филип Сотниченко (Украйна)

- "Сигурно място" ("Sigurno mjesto"), режисьор Юрай Леротич (Хърватия, Словения)

- "Тихата миграция" ("Stille liv"), режисьор Малене Чой (Дания)

- "Винсент трябва да умре" ("Vincent doit mourir"), режисьор Стефан Кастанг (Франция, Белгия)

Номинациите се определят от гласовете на 4600 членове на Европейската филмова академия, които са гледали филмите, включени в годишната селекция на Академията, която се основава на и отразява качествата на всеки филм. След това членовете на Академията гласуват отново, за да определят победителите. По време на процеса на подбор са взети предвид стандартите за многообразие и приобщаване на Европейската филмова академия.

Почетните награди

По време на церемонията легендарният режисьор Бела Тар ще получи почетната награда на президента и борда на Академията. Европейската филмова академия отдава специална почит на един изключителен режисьор, творец със силен политически глас, който е не само дълбоко уважаван от колегите си, но е и възхваляван от публиката по целия свят. Бела Тар е шестият режисьор, който получава това признание, след Мануел де Оливейра, Мишел Пиколи, сър Майкъл Кейн, Анджей Вайда и Коста-Гаврас.

Ванеса Редгрейв ще получи наградата за изключителни постижения през дългогодишната си творческа кариера. Голямата актриса ще бъде почетен гост на 36-ата церемония по връчването на Европейските филмови награди на 9 декември, събота, в Берлин – столицата на Германия, където се намира седалището на Европейската филмова академия.

Подробна информация за номинациите в останалите категории може да бъде открита в сайта на Европейската филмова академия.