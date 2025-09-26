Извънреден интерес към Тони Сервило на "Синелибри": Ще има специална прожекция на "Божественият"

Поради извънредния интерес към гостуването на Тони Сервило в България организаторите на "Синелибри" обявяват още една среща с италианската кинозвезда, съпроводена с ексклузивна прожекция на филм с негово участие. Става дума за "Божественият", едно от сублимните постижения на Паоло Сорентино като сценарист и режисьор. Прожекцията ще се състои на 25 октомври от 14:00 ч. в кино "Люмиер", след което знаменитият актьор ще посрещне с удоволствие въпросите на публиката.

Съвършена сплав от биографична драма и политически трилър, "Божественият" е отличен с над 30 престижни награди, включително Наградата на журито на кинофестивала в Кан и номинация за "Оскар", и е още едно доказателство, че Сорентино е брилянтен киностилист, а Тони Сервило – майстор в изграждането на сложни и противоречиви персонажи. Образът на митичния италиански министър-председател Джулио Андреоти е без съмнение една от коронните роли на актьора и дава стремителен тласък на възходящата му кариера. Филмът се вглежда в тъмните аспекти на италианската политика, дежурните интриги, хаоса и корупцията и постига внушенията си посредством впечатляваща стилизация, нелинеен разказ и безупречен монтаж.

Снимка: Синелибри

Сорентино изследва феномена Андреоти, предполагаемите му връзки с мафията и присъдата за убийство на журналист, за да изгради безмилостно ироничен портрет на властта и нейните проекции върху италианското общество. За въздействието на филма принос имат зашеметяващият грим, музиката и виртуозната операторска работа. Билети за събитието на 25 октомври се предлагат онлайн и на касите на НДК и кино "Люмиер".

От "Синелибри" напомнят, че в рамките на тържествената церемония по награждаване на 24 октомври в зала 1 на НДК Тони Сервило ще бъде удостоен с Награда за изключителен принос към изкуството на превъплъщението. А след церемонията, на която ще бъдат обявени лауреатите на награди в конкурсите за най-добра игрална адаптация по книга и най-добър документален филм, зрителите на фестивала ще гледат премиерно елегантната драма "Помилване", новата творба на Паоло Сорентино, за която Сервило беше удостоен с купа "Волпи" за най-добър актьор на кинофестивала във Венеция. Билети за събитието на 24 октомври може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/2481761431

За Тони Сервило

Снимка: Синелибри

Роден през 1959 г. в Афрагола, Южна Италия, Тони Сервило е сред най-разпознаваемите и обичани европейски актьори днес. Няколко пъти е печелил Европейската филмова награда и наградата "Давид ди Донатело" за най-добър актьор, а през 2020 г. "The New York Times" го класира в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век. Достатъчно е да споменем превъзходните му роли в "Гомора" (2008) на Матео Гароне, "Момичето край езерото" (2008) на Андреа Молайоли, "Ние вярвахме" (2010) на Марио Мартоне, "Да живее свободата" (2013), "Изповедите" (2016) и "Странност" (2022) на режисьора и писател Роберто Андо, "Първият ден от моя живот" (2023) на Паоло Дженовезе. С особена мощ резонират безкомпромисните му превъплъщения във филмите на Паоло Сорентино. Кинематографични шедьоври като "Последствията на любовта" (2004), "Божественият" (2008), "Великата красота" (2013) и "Ръката на Бога" (2021) носят както на Сервило, така и на Сорентино широко международно признание.

