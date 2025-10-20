"Киномания" 2025 представя женската смелост в завладяващи филмови истории

Фестивалът "Киномания" разкрива още за програмата на своето 39-о издание – очакват ни четири впечатляващи нови продукции, обединени от завладяващи женски истории и главни героини, които привлякоха вниманието на най-важните световни кинофоруми. От университетска преподавателка, поставена пред дълбок морален казус (Джулия Робъртс), през майка, достигнала до ръба на пропастта в психическото си състояние (Дженифър Лорънс), до принцеса-воин, преминаваща през времето, и двете приятелки в Оз (Синтия Ериво и Ариана Гранде) – потапяме се в многообразието на женския опит със смелост и визуална мощ.

"Киномания" 2025 продължава от 13 до 30 ноември под мотото "Нежността е новият пънк", а билетите са в продажба онлайн и на касите на НДК.

Кадър от филма "След лова", източник: Киномания

Първото ново заглавие е "След лова" (After The Hunt) на режисьора Лука Гуаданино – откриващият филм на 63-ия кинофестивал в Ню Йорк. Майсторът зад номинирания за "Оскар" "Призови ме с твоето име" (Call Me by Your Name) и глобалния хит "Претенденти" (Challengers) затвърждава репутацията си на един от смелите и разнообразни автори на съвременното кино.

"След лова" поставя в центъра си Алма Олсън (Джулия Робъртс, с "Оскар" за "Ерин Брокович") – университетска преподавателка по философия в Йейл, която се оказва на кръстопът в личния и професионалния си живот, когато нейната докторантка и протеже Маги (Айо Едебири, носителка на "Еми" за "Мечката") отправя обвинение за сексуално насилие срещу дългогодишен колега и близък приятел на Алма – Ханк (Андрю Гарфийлд, двукратно номиниран за "Оскар"). Изправена пред избора да застане или до студентката си, или до колегата си, Алма трябва да навигира в минно поле от въпроси за власт, морал, раса и пол, докато тъмни тайни от миналото ѝ заплашват да излязат на бял свят. Филмът е психологически трилър за жена, която трябва да избере между лоялност и истина, между комфорта и съвестта. Участват още Клои Севини и Майкъл Стълбарг, а музиката е на знаменитите Трент Резнър и Атикъс Рос. "След лова" гледаме единствено на 24 ноември от 19:30 ч. в кино "Люмиер", а билетите са тук.

Кадър от филма "Умри, моя любов", източник: Киномания

Второто ново заглавие е "Умри, моя любов" (Die My Love) на Лин Рамзи – филм, който бе високо оценен след премиерата си в конкурсната програма на кинофестивала в Кан и влезе в престижната секция "Best of 2025" на фестивала в Рим. Рамзи е носителка на "Награда за най-добър сценарий" в Кан за "Никога не си бил действително тук" (You Were Never Really Here) с Хоакин Финикс, свързваме я и с "Трябва да говорим за Кевин" (We Need to Talk About Kevin) с Тилда Суинтън, номиниран за "Златна палма". Шотландската режисьорка се завръща с уникалната си способност да превръща психологическата болка в кинематографично изкуство – в интензивна, брутална и красива история за жена, разкъсвана от любов и лудост.

Кадър от филма "Умри, моя любов", източник: Киномания

Грейс (Дженифър Лорънс) се мести от Ню Йорк в изолираната провинция на Монтана заедно със съпруга си Джаксън (Робърт Патинсън). Тя е писателка с амбиции и се опитва да намери идентичността си в новата среда, докато се грижи за новороденото им бебе. Джаксън често и мистериозно отсъства, а домашните задължения са все по-задушаващи и ментално ѝ здраве започва да се влошава. Тя се преоткрива по начин, който е едновременно извисяващ и разрушителен. В актьорския състав са още Сиси Спейсек и Ник Нолти. Сред продуцентите са Мартин Скорсезе и самата Дженифър Лорънс, чието изпълнение бе определено от критиката като "хипнотизиращо". Предпремиерната специална прожекция на "Умри, моя любов" е на 5 ноември от 19:30 ч. в кино "Арена", The Mall, а билетите са тук. На 17 ноември от 20:30 ч. го гледаме в кино "Люмиер", билети – тук.

Кадър от филма "Злосторница: Част 2", източник: Киномания

Списъкът от силни женски истории продължава със "Злосторница: Част 2" (Wicked: Part Two) - епичният завършек на историята на Елфаба и Глинда, който обещава да бъде едно от най-големите киносъбития на годината. След като първата част омагьоса зрителите и критиката в края на 2024 г., продължението се завръща с предпремиерна гала прожекция в рамките на "Киномания" – в зала 1 на НДК – на 20 ноември от 19 ч., билетите са тук.

Кадър от филма "Злосторница: Част 2", източник: Киномания

"Злосторница: Част 2" проследява дълбоките последици от решенията и действията на Елфаба (Синтия Ериво) и Глинда (Ариана Гранде). Оз се раздира от конфликти, нови съюзи се градят и рушат, а границите между доброто и злото се размиват завинаги. Докато Елфаба, преследвана от властите, поема по опасен път, за да освободи потиснатите и да защити истината, Глинда е изправена пред изпитанието на живота си - да използва влиянието си за нещо повече от лична слава. Въпреки топлите им чувства една към друга, напрежението между тях неумолимо расте и води до решения с огромна тежест, а направените избори ще определят не само тяхната съдба, но и бъдещето на целия Оз. "Злосторница: Част 2" е истински киноспектакъл. Това е история за приятелство и предателство, за избори с огромна тежест, за две жени, които променят света – и се променят завинаги. Филмът ще бъде в кината от 21 ноември.

Кадър от филма "Скарлет", източник: Киномания

Публиката на "Киномания" 2025 ще може да види и дългоочаквания нов анимационен шедьовър "Скарлет" (Scarlet) на легендарния японски режисьор Мамору Хосода. Той е един от двамата режисьори, чиито филми са номинирани два пъти за "Оскар" за най-добър анимационен филм (наред с Хаяо Миядзаки).

Филмът е вдъхновен от Шекспировия "Хамлет" и разказва историята на храбра принцеса, която преминава през време и пространство, като проследява нейната трансформация от кралска особа във воин. Хосода, известен със способността си да създава силни женски героини и да разглежда теми за семейството, идентичността и промяната, заявява, че цели да създаде напълно нов визуален стил на анимация. В оригиналните японски гласове участват Мана Ашида, Масаки Окада и Коджи Якушо (Награда за най-добър актьор от фестивала в Кан за "Перфектни дни" на Вим Вендерс). "Скарлет" предстои ексклузивно на 29 ноември от 17 ч. в кино "Люмиер", билетите са тук.

Хосода е създателят на световно прочути анимационни филми като Summer Wars, Wolf Children, The Boy and the Beast, Mirai – номиниран за "Оскар" за най-добър пълнометражен анимационен филм през 2019, и др. Хосода е един от малкото режисьори в света, чиито филми редовно се представят както на престижни анимационни фестивали, така и на най-големите кинофоруми с "Категория А". "Скарлет" обещава да бъде поредният визуално зашеметяващ и емоционално дълбок разказ за женска сила, смелост и себеоткриване – теми, които Хосода изследва последователно в творчеството си, създавайки героини, които са едновременно уязвими и непобедими.

Откриването на "Киномания" е с новия филм на Стефан Командарев "Made in EU" на 13 ноември в зала 1 на НДК. Сред ключовите акценти тази година са носителят на голямата награда от Венеция "Баща, Майка, Брат, Сестра" на Джим Джармуш, "Сантиментална стойност" на Йоаким Триер и дългоочакваният "Хамнет".

Фестивалът "Киномания" се организира от Националния дворец на културата (НДК) в партньорство с фондация "Имам идея". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

Билетите за всички обявени заглавия са вече в продажба онлайн и на касите на Билетния център на НДК.

За повече информация следете официалния сайт: kinomania.bg