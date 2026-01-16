Любопитно:

Носител на "Оскар" ще композира музиката за сериала "Хари Потър" (СНИМКИ)

16 януари 2026, 09:10 часа 316 прочитания 0 коментара
Носител на "Оскар" ще композира музиката за сериала "Хари Потър" (СНИМКИ)

Предстоящият телевизионен сериал „Хари Потър“ на HBO ще има изцяло нова оригинална музика, композирана от изключително продуктивния и световноизвестен Ханс Цимер, както и от Bleeding Fingers Music — композиторски колектив, на който той е съосновател, съобщи The Hollywood Reporter.

Bleeding Fingers Music е основан от Ханс Цимер, Ръсел Емануел и Стивън Кофски и представлява колектив от композитори, които създават оригинални музикални партитури за кино, телевизия и различни творчески проекти.

Композиторите Кара Талве и Анже Розман от Bleeding Fingers Music ще работят заедно с Цимер върху музиката за сериала „Хари Потър“, чиято премиера е планирана за 2027 г. по HBO и HBO Max. Ханс Цимер, разбира се, е един от най-известните и продуктивни композитори в историята на киното, с филмография, включваща заглавия като „Генезис“, „Цар Лъв“, „Дюн“, „Блек Хоук“, „Гладиатор“ и десетки други филми (той е носител на „Оскар“ за „Дюн“ и „Цар Лъв“). Сред телевизионните му проекти са „Chief of War“, както и документални поредици като „Planet Earth II“ и „Frozen Planet“.

Още: Даниел Радклиф трогна новите звезди на сериала "Хари Потър" с неочакван жест

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Музикалното наследство на „Хари Потър“ е отправна точка за композитори по целия свят и ние сме смирени от възможността да се присъединим към толкова забележителен екип в проект от подобен мащаб“, заяви Цимер.

„Отговорността е нещо, което аз, Кара Талве и Анже Розман не приемаме лекомислено. Магията е навсякъде около нас, често съвсем малко извън обсега ни, но както в света на Хари Потър, просто трябва да я потърсиш. С тази музика се надяваме да приближим публиката още малко до нея, като същевременно отдадем почит на онова, което е съществувало преди“, добави композиторът.

Още: Вижте Хари Потър без ефектите: Викове и пръчки (ВИДЕО)

По-дълбоко навлизане в света на Хари Потър

Сериалът „Хари Потър“ е безспорно един от най-очакваните телевизионни проекти в развитие в момента, като плановете предвиждат всеки сезон да бъде фокусиран върху една от книгите от бестселъровата поредица на Дж. К. Роулинг. Очаква се сериалът да навлезе много по-дълбоко в света на Хари Потър в сравнение с игралните филми, благодарение на възможността историята да бъде разгърната в рамките на цял сезон с множество епизоди.

Снимка: Getty Images

Актьорският състав вече е подбран, като нови млади таланти ще изиграят детските роли, а утвърдени имена като Джон Литгоу, Ник Фрост и Джанет Мактиър ще се превъплътят в много от възрастните персонажи. Уоруик Дейвис също ще повтори ролята си на професор Филиъс Флитуик от „Хогуортс“.

Още: Кадри от снимачната площадка: Първите сцени от телевизионния сериал "Хари Потър" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Сериалът е написан и продуциран от Франческа Гардинър. Марк Майлод ще бъде изпълнителен продуцент и ще режисира няколко епизода за HBO в сътрудничество с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Изпълнителни продуценти са още Дж. К. Роулинг, Нийл Блеър и Рут Кенли-Летс от Brontë Film and TV, както и Дейвид Хейман от Heyday Films, информира БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Хари Потър Ханс Цимер
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес