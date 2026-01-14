Куче спечели престижна награда за най-добро изпълнение във филм на ужасите (ВИДЕА+СНИМКИ)

Кучето Инди, звездата на "Добро момче" ("Good Boy"), спечели наградата Astra Film за "Най-добро изпълнение в игрален филм на ужасите или трилър". Режисьорът Бен Леонберг прие наградата заедно с кучето си, наричайки Инди "най-доброто момче" във видео, споделено от наградите Astra в YouTube. Инди е първото животно, номинирано за актьорската награда.

"От името на Инди, ние сме изключително благодарни и развълнувани, че неговата работа в един филм, в който той всъщност не разбира напълно, че участва, е оценена", пошегува се Леонберг, докато започваше речта за приемане на наградата от името на своя кучешки приятел. Инди, който носеше черна папийонка, седеше до своя собственик и зад своята златна награда.

"Тази награда и невероятната група номинирани отразяват свободата, която ужасът дава на изпълнителите, а в нашия случай и на треньорите да се забавляват, да експериментират и да разширяват границите", продължи Леонберг.

Леонберг отбеляза, че хорърът като жанр е "подхранван от оригиналност и преоткриване, както и от публика, която най-силно иска да види нещо ново." Няколко филма на ужасите, като "Sinners", "Weapons" и "Frankenstein", направиха впечатление през 2025 г., привличайки многобройни фенове да подкрепят този еклектичен жанр.

"Да бъдеш признат заедно с такива невероятни актьори като Алисън Бри, Итън Хоук, Софи Тачър, Сали Хоукинс и Алфи Уилямс е невероятно", подчерта той, отдавайки почит на конкуренцията на Инди. Бри беше номинирана за "Together", Хоук за "The Black Phone 2", Тачър за "Companion", Хоукинс за "Bring Her Back", а Уилямс за "28 Years Later".

"Инди е горд да приеме тази награда, особено като знае, че застава редом до изпълнители, на които дори не се налагаше да се подкупват с лакомства, за да изпълнят сцените си", каза Леонберг.

Наградите Astra са годишна церемония, организирана от Hollywood Creative Alliance, която отличава постиженията в развлекателната индустрия. Тези награди обхващат категории в киното, телевизията и дигиталните медии, като награждават техническо и творческо майсторство.

Режисьорът на "Добро момче" изрази благодарността си и към актьорите от филма, като благодари на "невероятния актьорски състав и екип" за тяхното "търпение, щедрост и вяра."

"Още веднъж, благодарим ви, ние сме толкова, толкова развълнувани" завърши Леонберг.

Процесът на "актьорската игра" на Инди

"Добро момче" е първият филм на ужасите, заснет от гледната точка на куче. Филмът проследява Инди, докато той се сблъсква с факта, че собственикът му започва да се държи все по-странно – вероятно поради паранормална активност.

Снимките на "Добро момче" отнеха три години, тъй като Инди можеше да снима сцени само за определено време, преди Леонберг да реши, че е работил достатъчно за деня. Внимателно подбраните ъгли на камерата и правилното поставяне на лакомства помогнаха актьорската игра на Инди да оживее.

Леонберг и съпругата му, филмовата продуцентка - Кари Фишър, играеха като дубльори на главните герои, след което другите актьори записваха диалога. Тази организация помогна Инди да се чувства комфортно на снимачната площадка и направи изпълнението му да изглежда по-"естествено", пишат от "EntertaimentNow."