Лиъм Хемсуърт се преобразява в Гералт за продължението на фентъзи сериала "Вещерът" (ВИДЕО)

Фентъзи сериалът "Вещерът" се завръща на екрана след повече от две години обновен и с нов главен актьор, предаде Ройтерс, като цитира Нетфликс. В новата част на продукцията, чието излъчване започва на 30 октомври, австралийският актьор Лиъм Хемсуърт влиза в образа на Гералт от Ривия. Хенри Кавил влезе в образа на ловеца на чудовища от началото на поредицата през 2019 г. и се оттегли след третия сезон на 2023 г.

Снимка: Getty Images

Идеите на Хемсуърт

Сериалът е базиран на книгите на полския писател Анджей Сапковски и проследява историята на Гералт, докато ловува чудовища във фентъзи царство, известно като Континентът. „Определено беше интересно решение, това е уникална ситуация“, каза Хемсуърт за поверената му наскоро роля. „Забелязах, че сериалът има голяма база от почитатели, която наистина се интересува от този герой и този свят“.

Още: Звезден годеж! И Лиъм Хемсуърт готви сватба (СНИМКИ)

Хемсуърт се включва в проекта с „много идеи“, надявайки се да внесе лекота в образа на Гералт. „Ще предложа моята интерпретация на това, което мисля, че ще бъде полезно за този свят, за тази история и за пътешествието на героя“, посочи актьорът пред Ройтерс. Продуцентката Лорън Шмит Хисрих заяви, че в четвъртия сезон иска да постигне баланс между сухото чувство за хумор, внесено от Хемсуърт, и „супер мрачните моменти“.

В четвъртия сезон Гералт, който за последно беше разделен от принцеса Сири и магьосницата Йенефер, се събира с нови спътници и създава нови емоционални връзки. Актьорът от „Матрицата“ Лорънс Фишбърн е другоно ново попълнение, влизайки в ролята на вампира Регис.

Четвъртият сезон е заснет заедно с петия и последен сезон на поредицата. Заедно те интерпретират останалите три романа на Сапковски - „Бойно кръщение“, „Кулата на лястовицата“ и „Господарката от езерото“, уточнява Ройтерс.

Още: Защо Робин Худ става престъпник научаваме от нов сериал (ВИДЕО)