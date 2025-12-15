Войната в Украйна:

Подкрепа за жени и небинарни режисьори в българското кино: FFC Bulgaria и Film Forge дават 50 000 долара

Female Film Club Bulgaria (FFC Bulgaria), в партньорство с Film Forge и Nu Boyana Studios, обявява национален конкурс за филмови проекти, водени от жени и небинарни творци. Една участничка/участник ще получи ваучер на стойност 50 000 долара за студийно време и техника в Nu Boyana Studios - ресурс, който може значително да ускори развитието и реализацията на следващия им филм. 

Инициативата цели да подкрепи авторите в киноиндустрията с реални професионални инструменти — пространство за работа, техническа обезпеченост и по-голяма видимост. Конкурсът е отворен за късометражни и пълнометражни игрални и документални филми, които се намират в концептуален етап, развитие или ранна предпродукция. "Създателите в българското кино често достигат момент, в който талантът и идеята са налице, но липсват ресурси за следващата стъпка. С този конкурс искаме да дадем именно този решаващ тласък – достъп до професионално студио, техника и пространство за творчество", казват от FFC Bulgaria.

"Партньорството ни с Film Forge и Nu Boyana Studios е силен знак, че перспективните проекти, водени от жени и non-binary творци, имат път към международна реализация." 

Кой може да кандидатства

Конкурсът е предназначен за жени и небинарни творци, работещи в киното като сценаристи, режисьори или продуценти. Кандидатите трябва да бъдат членове на FFC Bulgaria, а право да участват имат първите 200 регистрирани членове.

Допустими са проекти на български, английски или многоезични филми. Кандидатите трябва да бъдат български граждани, родени в България, живеещи/работещи в страната или творци с ясна връзка с българското кино — чрез екипа, историята, продукцията или мястото на действие.

Целта е проектите да останат фокусирани върху България, но да носят потенциал за международен обхват. 

Типове проекти

Допустими са:

• късометражни и пълнометражни филми

• игрални и документални заглавия

• всички жанрове – драма, комедия, трилър, документален, експериментален

• независими продукции

• проекти на дебютни режисьори

Условие е проектите реално да могат да се възползват от предлаганите студийни ресурси. Победителят ще бъде обявен по време на филмовия фестивал в Кан. 

Кандидатите, които влязат в шортлиста, ще получат покани за специалното събитие в Кан — възможност за ключови международни контакти, представяне на проектите и професионален нетуъркинг в една от най-важните платформи на световното кино.

Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2026 г. Повече информация и детайли ще намерите на официалния сайт https://femalefilmclub-bulgaria.com/competition/.

