Мерил Стрийп ще бъде легендата Джони Мичъл

Мерил Стрийп ще изиграе Джони Мичъл в нов биографичен филм, според музикалния магнат Клайв Дейвис. Отдавна се носят слухове, че носителката на "Оскар" е сред кандидатите за главната роля във филма за музикалната легенда, който се снима от режисьора Камерън Кроу. Сега Дейвис изглежда потвърди новината за кастинга.

Според списание "Rolling Stone", Дейвис е направил разкритието по време на ежегодното си парти преди наградите "Грами" в Лос Анджелис на 1 февруари. Изданието съобщава, че ветеранът от музикалната индустрия е излязъл на сцената, за да посрещне звездните си гости, и когато е дошъл редът да поздрави Мичъл, той е обявил, че тя ще бъде изиграна от Стрийп в биографичния филм на Кроу.

Джони Мичъл, снимка: Getty Images

Мерил Стрийп е свързвана с ролята от 2024 г., но все няма официално потвърждение. Аня Тейлър-Джой също е свързана с проекта и има информация, че тя може да изиграе по-младата версия на певицата на екрана. Камерън Кроу работи по филма от много години и наскоро намекна, че продукцията ще започне през 2026 г., припомня БГНЕС.

"Дяволът носи Прада 2"

В момента обаче феновете на Мерил Стрийп се вълнуват от новия трейлър на "Дяволът носи Прада 2", в който виждаме остроумни диалози, остри реплики и завръщането на любимите герои. В краткия клип Емили Блънт казва на Ан Хатауей: "Променила си се – много по-уверена си. Но тези вежди си ги запазила, нали?" – момент, който веднага предизвика вълнение сред почитателите на оригиналния филм.

