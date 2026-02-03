Спорт:

Официалният ТРЕЙЛЪР на филма за Майкъл Джексън разтърси света

Феноменът, останал завинаги в сърцата на милиони, Майкъл Джексън, най-накрая ще оживее на големия екран в дългоочакван биографичен филм, озаглавен "Майкъл". В началото на февруари 2026 г. беше публикуван официалният трейлър на продукцията, който дава първия по-широк поглед към филма и вече предизвиква глобален интерес и обсъждане.

От детето чудо, до Краля на попа

В трейлъра зрителите могат да надникнат в живота на Джексън – от първите му стъпки като дете‑звезда в групата The Jackson 5 до трансформацията му в Краля на попа, който промени музиката и шоуто завинаги. В центъра са и ключови моменти, включително лични студийни сесии, репетиции с легендарния продуцент Куинси Джоунс и възстановки на емблематични сцени, напомнящи за "Thriller" и незабравимите  движения.

Исторически важен момент е и самият избор на актьор – Джафар Джексън, племенник на Майкъл, влиза в ролята на легендата, опитвайки се не само да пресъздаде неговия външен вид, но и да улови духовността и сценичното присъствие, които направиха оригинала уникален.

Трейлърът не само привлече вниманието на феновете, но и постави нов рекорд в жанра музикални биографични филми — само за първите 24 часа той е бил гледан над 116 милиона пъти, което го прави най-гледаният трейлър за филм за музикална икона в историята, пише "Hypebeast". 

"Майкъл" не е просто поредният филм за известна личност — продукцията е планирана да бъде мащабен поглед към комплексната личност и звездния път на Джексън, с внимание както върху триумфите, така и върху трудностите в живота му.

Снимка: Forum Film Bulgaria

Очаква се филмът да излезе по кината на 24 април 2026 г. и да бъде разпространен в IMAX формат, което обещава визуално и емоционално силно изживяване

